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Брестские активисты принесли для руководства компании «АйПауэр» торт. Вызвали милицию
Противники строительства аккумуляторного завода пошутили над его руководством, они испекли торт в виде аккумулятора. Те юмора не поняли.
Представители завода, который построен недалеко от Бреста, постоянно уверяют, что на производстве будет использовано самое современное оборудование. Мол, угроз для экологии аккумуляторный завод не создаст. Но противники строительства завода обращают внимание: сертификат на часть оборудования на заводе датирован 2008 годом, передает
Торт в виде аккумулятора
– По документам удалось обнаружить, что прошло пятнадцать лет, как было испытано оборудование, которое «АйПауэр» установил на заводе, который они хотят запустить под Брестом. Сертификат был взят в России, а само оборудование китайское. Руководство «АйПауэр» говорит, что на заводе будет инновационное оборудование, но мы видим, что такое оборудование уже 11 лет работает в разных местах планеты. И торт – это возможность показать, что оборудование, которое поставили в Брест, уже давно не современное, – заявил belsat.eu правозащитник Роман Кисляк.
Работники «АйПауэр» отказались принять торт и вызвали милицию. Пока что никто из активистов не задержан.
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Противники строительства аккумуляторного завода пошутили над его руководством, они испекли торт в виде аккумулятора. Те юмора не поняли.
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