Брестские активисты принесли для руководства компании «АйПауэр» торт. Вызвали милицию

Представители завода, который построен недалеко от Бреста, постоянно уверяют, что на производстве будет использовано самое современное оборудование. Мол, угроз для экологии аккумуляторный завод не создаст. Но противники строительства завода обращают внимание: сертификат на часть оборудования на заводе датирован 2008 годом, передает