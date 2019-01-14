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«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1

15.01.2019 20:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сразу три снежные бури обрушились на Юго-Запад и центральную часть Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего стихия разгулялась в Брестской области.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1

Это особо ощутили на себе водители, проезжающие по трассе М1. Весь день соцсети переполняли видеокадры опасного трафика.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1

Сильный снегопад, скользкое дорожное покрытие – не все автомобилисты смогли справиться с управлением. Машины то и дело оказывались на обочине и в кювете. В Толочинском районе легковой автомобиль занесло на большой скорости, он переворачивался около ста метров. К счастью, в аварии никто не пострадал – водитель был пристегнут ремнем безопасности.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1

Ужасно. Лед сплошной утром был.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1

Тяжело, дороги…такое чувство, что дорожников у нас нет.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1

Ехал как раз в самую метель. Видимость была 2-3 метра, и никто не убирал.

«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1

Николай Усачик, начальник ДЭУ-22 Бреставодора:
Сегодняшние сутки выдались очень тяжелыми в том плане, что было несколько залповых подходов снежных туч. И приходилось всем экипажам – практически не съезжали с дороги. Только заезжали дозаправиться, дозагрузиться и опять выезжали.

На расчистку основных дорог были брошены все силы, хотя уборочная техника далеко не везде справлялась с последствиями метели. Дорожники и сейчас в режиме готовности. Синоптики говорят: в ближайшие сутки вероятность повторения снежной бури сохраняется.
 
 
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Новости Беларуси. Сразу три снежные бури обрушились на Юго-Запад и центральную часть Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего стихия...
 
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