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«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1
Новости Беларуси. Сразу три снежные бури обрушились на Юго-Запад и центральную часть Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего стихия разгулялась в Брестской области.
Это особо ощутили на себе водители, проезжающие по трассе М1. Весь день соцсети переполняли видеокадры опасного трафика.
Сильный снегопад, скользкое дорожное покрытие – не все автомобилисты смогли справиться с управлением. Машины то и дело оказывались на обочине и в кювете. В Толочинском районе легковой автомобиль занесло на большой скорости, он переворачивался около ста метров. К счастью, в аварии никто не пострадал – водитель был пристегнут ремнем безопасности.
Ужасно. Лед сплошной утром был.
Тяжело, дороги…такое чувство, что дорожников у нас нет.
Ехал как раз в самую метель. Видимость была 2-3 метра, и никто не убирал.
Николай Усачик, начальник ДЭУ-22 Бреставодора:
На расчистку основных дорог были брошены все силы, хотя уборочная техника далеко не везде справлялась с последствиями метели. Дорожники и сейчас в режиме готовности. Синоптики говорят: в ближайшие сутки вероятность повторения снежной бури сохраняется.
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Новости Беларуси. Сразу три снежные бури обрушились на Юго-Запад и центральную часть Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего стихия...
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