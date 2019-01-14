«Ужасно, лёд сплошной». Обильный снегопад стал причиной многочисленных аварий на трассе М1

Новости Беларуси. Сразу три снежные бури обрушились на Юго-Запад и центральную часть Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего стихия разгулялась в Брестской области.





Это особо ощутили на себе водители, проезжающие по трассе М1. Весь день соцсети переполняли видеокадры опасного трафика.





Сильный снегопад, скользкое дорожное покрытие – не все автомобилисты смогли справиться с управлением. Машины то и дело оказывались на обочине и в кювете. В Толочинском районе легковой автомобиль занесло на большой скорости, он переворачивался около ста метров. К счастью, в аварии никто не пострадал – водитель был пристегнут ремнем безопасности.





Ужасно. Лед сплошной утром был.





Тяжело, дороги…такое чувство, что дорожников у нас нет.





Ехал как раз в самую метель. Видимость была 2-3 метра, и никто не убирал.





Николай Усачик, начальник ДЭУ-22 Бреставодора:

Сегодняшние сутки выдались очень тяжелыми в том плане, что было несколько залповых подходов снежных туч. И приходилось всем экипажам – практически не съезжали с дороги. Только заезжали дозаправиться, дозагрузиться и опять выезжали.

На расчистку основных дорог были брошены все силы, хотя уборочная техника далеко не везде справлялась с последствиями метели. Дорожники и сейчас в режиме готовности. Синоптики говорят: в ближайшие сутки вероятность повторения снежной бури сохраняется.