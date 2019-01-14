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Новости экономики за 15.01.2019

15.01.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Парке высоких технологий зарегистрирована первая в Беларуси криптобиржа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С её помощью можно обменивать обычные деньги на криптовалюты и не только.

Новости экономики за 15.01.2019

Теперь все белорусские владельцы цифровой валюты могут официально продавать и покупать её на территории нашей страны. Кроме того, платформа выпустит более 10-ти тысяч токенизированых биржевых активов, каждый из которых будет соответствовать базовой рыночной стоимости традиционных финансовых инструментов: акций, индексов, драгметаллов и сырья. Таким образом, криптоинвесторы получают доступ к традиционным активам, и, соответственно, возможность диверсификации портфеля без необходимости обмена криптовалют.

ПРОЩЕ И ПОНЯТНЕЕ

Новости экономики за 15.01.2019

Правительство предлагает упростить правила предварительных заказов в объектах общепита. Проект изменений вынесен на общественное обсуждение.

В новой редакции нет норм по размерам и срокам внесения аванса. Предполагается, что их будет устанавливать само заведение с согласия покупателя. Впервые прописана возможность принятия предварительных заказов онлайн. Также стоит отметить серьёзные послабления в регистрации предзаказов. Две книги учёта заменены на одну, которую продавец будет вести в произвольной форме. Изменения должны вступить в силу с 21 февраля.

НОВАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ

Новости экономики за 15.01.2019

БелАЗ продолжает расширять географию поставок своей техники. Новой точкой на карте стали Филиппины. Шесть 55-тонных самосвалов уже доставлены, смонтированы и приступили к работе в песчаном карьере крупного цементного завода.

Как сообщается, машины произвели хорошее первое впечатление на местных специалистов и водителей. Поэтому жодинцы с оптимизмом смотрят на перспективы продолжения сотрудничества.

За 2018 год АЗС «Беларусьнефти» продали более 2 млн тонн нефтепродуктов
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. В Парке высоких технологий зарегистрирована первая в Беларуси криптобиржа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С её помощью можно...
 
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Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
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