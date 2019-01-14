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«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ
Медицинская помощь на гоночных скоростях – под таким девизом работают в 4-й клинической больнице Минска. Съемочная группа программы
С вводом терапевтического корпуса в апреле 2018 года столичная клиника вздохнула: койко-мест стало больше на 3 сотни. А с новым оборудованием у врачей открылось второе дыхание.
Потоки пациентов здесь разделили: по «зеленому» коридору поступают на лечение плановые больные. По «красному» – самые неотложные. Здесь дверь только открывается, и сразу реанимационная палата со всем необходимым оборудованием. Рядом, за стенкой – операционная.
Проблему решили: теперь у больницы два таких аппарата. Во время интервью врач буквально не выпускает из рук стент – протез для сосуда – он спасает жизни тем, у кого аневризма аорты брюшной полости.
Раньше единственным радикальным способом лечения была «открытая» хирургическая операция. Эндопротезирование -- пока таких операций провели только 10.
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«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ
Медицинская помощь на гоночных скоростях – под таким девизом работают в 4-й клинической больнице Минска. Съемочная группа программы «Большой город» посетила это...
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