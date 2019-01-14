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«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ

15.01.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Медицинская помощь на гоночных скоростях – под таким девизом работают в 4-й клинической больнице Минска. Съемочная группа программы «Большой город» посетила это учреждение.

С вводом терапевтического корпуса в апреле 2018 года столичная клиника вздохнула: койко-мест стало больше на 3 сотни. А с новым оборудованием у врачей открылось второе дыхание.

«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ

Вацлав Янушко, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н.Е. Савченко:
Если пациент поступает, и ему необходимо выполнять экстренную коронарографию – это тут же выполняется. Мы усовершенствовали гибридные операции на сосудах конечностей, где две бригады хирургов работают.

Потоки пациентов здесь разделили: по «зеленому» коридору поступают на лечение плановые больные. По «красному» – самые неотложные. Здесь дверь только открывается, и сразу реанимационная палата со всем необходимым оборудованием. Рядом, за стенкой – операционная.

«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ

В коридорах установлены адресные указатели. Так, следуя им, на первом этаже попадаем в ангиографический кабинет. Все сосуды здесь видят, как на ладони. Раньше сюда выстраивалась очередь. Иногда приходилось ждать по 6 часов экстренным больным.

Современный ангиограф и уникальная логистика приёмного отделения: в 4-й больнице откроют новый терапевтический корпус

Проблему решили: теперь у больницы два таких аппарата. Во время интервью врач буквально не выпускает из рук стент – протез для сосуда – он спасает жизни тем, у кого аневризма аорты брюшной полости.

«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ

Раньше единственным радикальным способом лечения была «открытая» хирургическая операция. Эндопротезирование -- пока таких операций провели только 10.

«Красный» и «зелёный» коридоры, коронарография, гибридные операции на сосудах конечностей: показываем, как работает модернизированная 4-я ГКБ

Алексей Короткин, рентгено-эндоваскулярный хирург, врач 4-й городской клинической больницы им. Н.Е. Савченко:
Аневризма не иссекается открытым способом, а изолируется специальным протезом – стент-графтом, так называемым, который вводится в организм человека пункционно, то есть без разреза. И уже на вторые сутки пациент может идти домой.
 
Теги: Минск
 
 
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Медицинская помощь на гоночных скоростях – под таким девизом работают в 4-й клинической больнице Минска. Съемочная группа программы «Большой город» посетила это...
 
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