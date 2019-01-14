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Ожидается ли в Минске эпидемия гриппа в 2019 году?
Учитывая то, какое количество людей прошли вакцинацию, нам стало интересно, нагрянет ли эпидемия гриппа в Минск в 2019 году. На этот вопрос в программе
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
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Учитывая то, какое количество людей прошли вакцинацию, нам стало интересно, нагрянет ли эпидемия гриппа в Минск в 2019 году. На этот вопрос в программе «Большой...
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