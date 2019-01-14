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«Думаю, что в конце 2019 года мы получим новую подстанцию скорой медицинской помощи»

15.01.2019 16:10 — Разное | СТВ  
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Бесплатную медицину всё чаще хвалят, чем ругают. В программе «Большой город» мы поговорили о том, что делается в Минске, чтобы жители города оставались здоровыми и меньше времени проводили в поликлиниках и больницах, как стимулируют врачей и помогают пациентам.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В 2019 году продолжатся работы по проектированию и строительству как поликлинических учреждений, так и реконструкции, модернизации и строительству зданий стационарных учреждений здравоохранения. Так мы планируем продолжить проектирование и строительство детских поликлиник в микрорайонах Лошица, Сухарево, 9-й детской поликлиники.

Среди взрослых поликлиник – это будет строительство 15-й поликлиники и строительство поликлиники в поселке Восточный. Что касается подстанции скорой медицинской помощи по ул. Сырокомли в Ленинском районе, то работы начаты в сентябре 2018 года. И я думаю, что в конце 2019 года мы получим новую подстанцию скорой медицинской помощи.
 
Теги: Минск
 
 
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Бесплатную медицину всё чаще хвалят, чем ругают. В программе «Большой город» мы поговорили о том, что делается в Минске, чтобы жители города оставались здоровыми и...
 
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