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«Думаю, что в конце 2019 года мы получим новую подстанцию скорой медицинской помощи»
Бесплатную медицину всё чаще хвалят, чем ругают. В программе
Среди взрослых поликлиник – это будет строительство 15-й поликлиники и строительство поликлиники в поселке Восточный. Что касается подстанции скорой медицинской помощи по ул. Сырокомли в Ленинском районе, то работы начаты в сентябре 2018 года. И я думаю, что в конце 2019 года мы получим новую подстанцию скорой медицинской помощи.
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