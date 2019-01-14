В США покажут созданное беларусами мобильное AR-приложение для гольфа

reform.by 22 января, в Орландо (штат Флорида) стартует PGA Show, выставка, посвященная американской гольф-индустрии. На ней будет представлена мобильная платформа для любителей гольфа BirdieEyes, созданная резидентом ПВТ, компанией Фронтбайт (Frontbyte), по заказу норвежских инвесторов, пишет









BirdieEyes — это виртуальная экосистема для полноценного взаимодействия игроков с гольф-полями. С её помощью пользователи могут бронировать время игры, фиксировать результаты, отслеживать статистику, общаться с другими гольфистами. А благодаря технологиям дополненной реальности (AR), приложение показывает точную информацию о лунках и расстоянии до игровых объектов, для чего игроку достаточно навести на поле камеру смартфона.









Используя технологию дополненной реальности, мобильная платформа BirdieEyes позволяет игрокам по-новому взаимодействовать с игрой при помощи смартфона.





Для этого, данные о каждом гольф-поле собираются с помощью дронов или спутников и преобразовываются в трехмерную сетку, которая затем используется для сопоставления виртуальных и реальных объектов.





Чтобы это стало возможным, разработчикам пришлось доработать соответствующие AR-технологии Apple и Google, которые изначально не были оптимизированы для работы с большими пространствами. Также, программисты создали собственный алгоритм сжатия, благодаря которому необходимые для каждого поля данные превращаются из многомегабайтных файлов в несколько килобайт информации.





Приложение все еще находится в разработке, но уже в апреле BirdieEyes станет доступно для жителей Норвегии и Беларуси, а в июне — для аудитории в США.







