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В США покажут созданное беларусами мобильное AR-приложение для гольфа

15.01.2019 20:50 — Разное | Партизан  
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Созданное беларусскими программистами по заказу норвежцев мобильное приложение BirdieEyes представят на PGA Show, крупнейшей американской выставке в гольф-индустрии. Отличительной особенностью программы стало использование AR-технологий, или же дополненной реальности.

22 января, в Орландо (штат Флорида) стартует PGA Show, выставка, посвященная американской гольф-индустрии. На ней будет представлена мобильная платформа для любителей гольфа BirdieEyes, созданная резидентом ПВТ, компанией Фронтбайт (Frontbyte), по заказу норвежских инвесторов, пишет reform.by

 

BirdieEyes — это виртуальная экосистема для полноценного взаимодействия игроков с гольф-полями. С её помощью пользователи могут бронировать время игры, фиксировать результаты, отслеживать статистику, общаться с другими гольфистами. А благодаря технологиям дополненной реальности (AR), приложение показывает точную информацию о лунках и расстоянии до игровых объектов, для чего игроку достаточно навести на поле камеру смартфона.


Используя технологию дополненной реальности, мобильная платформа BirdieEyes позволяет игрокам по-новому взаимодействовать с игрой при помощи смартфона.

Для этого, данные о каждом гольф-поле собираются с помощью дронов или спутников и преобразовываются в трехмерную сетку, которая затем используется для сопоставления виртуальных и реальных объектов.

Чтобы это стало возможным, разработчикам пришлось доработать соответствующие AR-технологии Apple и Google, которые изначально не были оптимизированы для работы с большими пространствами. Также, программисты создали собственный алгоритм сжатия, благодаря которому необходимые для каждого поля данные превращаются из многомегабайтных файлов в несколько килобайт информации.

Приложение все еще находится в разработке, но уже в апреле BirdieEyes станет доступно для жителей Норвегии и Беларуси, а в июне — для аудитории в США.



 
 
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Созданное беларусскими программистами по заказу норвежцев мобильное приложение BirdieEyes представят на PGA Show, крупнейшей американской выставке в гольф-индустрии....
 
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