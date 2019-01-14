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На Урале бывший белорусский зэк всадил нож в земляка - бывшего милиционера

15.01.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Страшную нелюбовь к белорусской милиции продемонстрировал уже немолодой житель Витебщины за две тысячи километров от родины. За что и ответит перед российским судом.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, прокуратура города Березовский утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего гражданина Беларуси. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, ранее судимый за совершение умышленных преступлений житель Витебской области приехал на заработки в Россию, работал разнорабочим в поселке Кедровка на строительных объектах.

После очередного рабочего дня, находясь в общежитии для работников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт со своим земляком, работавшим вместе с ним. Причиной конфликта оказалась разные убеждения: потерпевший ранее проходил службу в правоохранительных органах Беларуси, а обвиняемый на родине  неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу милицейского мотоцикла.

 

Пытаясь избежать конфликта, потерпевший покинул помещение рабочего общежития, однако обвиняемый вышел вслед за ним и нанес удар ножом в левую часть груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшего была спасена.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березовский городской суд.


 
 
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Страшную нелюбовь к белорусской милиции продемонстрировал уже немолодой житель Витебщины за две тысячи километров от родины. За что и ответит перед российским...
 
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