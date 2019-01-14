На Урале бывший белорусский зэк всадил нож в земляка - бывшего милиционера









Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, прокуратура города Березовский утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего гражданина Беларуси. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).





По версии следствия, ранее судимый за совершение умышленных преступлений житель Витебской области приехал на заработки в Россию, работал разнорабочим в поселке Кедровка на строительных объектах.





После очередного рабочего дня, находясь в общежитии для работников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт со своим земляком, работавшим вместе с ним. Причиной конфликта оказалась разные убеждения: потерпевший ранее проходил службу в правоохранительных органах Беларуси, а обвиняемый на родине неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу милицейского мотоцикла.









Пытаясь избежать конфликта, потерпевший покинул помещение рабочего общежития, однако обвиняемый вышел вслед за ним и нанес удар ножом в левую часть груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшего была спасена.





Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.





Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березовский городской суд.



