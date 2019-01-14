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Юрий Пунтус может возглавить «Белшину»

15.01.2019 20:32 — Разное | Партизан  
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Как стало известно «Спортивной панораме», белорусский тренер Юрий Пунтус может возглавить бобруйскую «Белшину». Сейчас специалист, последним клубом которого была мозырская «Славия», находится в поисках работы.

Напомним, перед началом прошлого сезона сам Юрий Иосифович в одном из интервью рассказывал, что предлагал свои услуги «шинникам», однако руководители клуба в итоге предпочли назначить на должность главного тренера Георгия Кондратьева, под руководством которого бобруйчане не смогли завоевать путёвку в высшую лигу. Сам же специалист за несколько туров до конца чемпионата подал в отставку. А в декабре сменился и генеральный директор «Белшины». Контракт с Александром Аграновичем был расторгнут по соглашению сторон, а освободившийся пост занял Виталий Былинин.

Стоит добавить, что, по информации «СП», помощником Юрия Пунтуса в «Белшине» может стать Анатолий Войцехович. В сезоне-2017 эта пара тренеров руководила «Славией».

 
 
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Как стало известно «Спортивной панораме», белорусский тренер Юрий Пунтус может возглавить бобруйскую «Белшину». Сейчас специалист, последним клубом которого...
 
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