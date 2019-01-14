«Мозаичный» подход Лукашенко к конфликту в Донбассе. ТОП-10 цитат о российско-украинской войне





Реверанс перед «кумом Путина»





14 января Александр Лукашенко внезапно встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком, представителем Украины в минской трехсторонней контактной группе, которая занимается вопросами обмена военнопленными между Киевом и самопровозглашенными пророссийскими республиками ЛНР и ДНР.





«Это недоразумение [война в Донбассе. – Прим. Belsat.eu] надо заканчивать. Братские республики, народы… Собственными руками делаем нашим врагам и соперникам подарок», – заявил во время встречи с Медведчуком глава Беларуси.





На первый взгляд белорусский лидер запустил старую пластинку о братьях и врагах, которые делают все, чтобы их поссорить. Но нельзя исключать, что белорусский лидер тонко проехался по донбасской авантюре Путина, назвав ее «недоразумением». На фоне российско-белорусского конфликта вокруг налогового маневра такое объяснение сути этой фразы выглядит более правдоподобным.





Да и могут ли быть народы братскими, когда вооруженный конфликт между ними увеличивает количество надгробий на кладбище на 10 000 штук? Александр Григорьевич не может не знать ответ на этот вопрос.





Как и не может не знать, что значит оказаться в позе, неудобной для политика, правда, не до конца разочарованного таким положением вещей. Ведь Россия регулярно выдает Лукашенко кредиты и неплохо выполняет роль мирового бандита: война с Грузией, Крым, Донбасс.





На фоне Путина, который угрожает Беларуси глубокой интеграцией, «последний диктатор Европы» выглядит словно мелкий вредитель. А для Запада Лукашенко уже объективно меньшее зло, чем русский царь.





Более того, война в Донбассе и статус регионального миротворца стали для Лукашенко настоящим трамплином на международной арене. И самое главное – российско-украинская война уже стала одним из основных пунктов предвыборной программы Лукашенко во время президентской гонки в 2020 году.





Кто такой Mr. Медведчук?





Виктор Медведчук – лидер движения «Общественный выбор», с 2002 по 2005 г. возглавлял аппарат президента Украины Леонида Кучмы, был депутатом II, III, IV созывов украинского парламента. Накануне аннексии Крыма уехал с семьей в Швейцарию. Был одним из ключевых консультантов экс-президента Украины Виктора Януковича во время «Евромайдана». За пророссийские взгляды украинские СМИ называют его «кумом Путина».





В последнее время в украинских СМИ встречается мнение, что Медведчук примет участие в президентских выборах в Украине. Сам Медведчук говорит, что не собирается идти в президенты, но в ленту новостей он попадает все чаще. Кстати, Виктор Медведчук поблагодарил Лукашенко «за возможность встречи», сообщает пресс-служба главы Беларуси. Кто был ее инициатором и по какому поводу Александр Григорьевич встречался с «кумом Путина» не сообщается.









Война в Украине стала для Лукашенко надежным оружием по запугиванию белорусов страшилками в стиле: «вы не хотите, чтобы было как в Украине», или «лучше я в Минске, чем танки в Бресте». На международной арене Лукашенко использовал этот конфликт, как эффективный инструмент легитимизации. Главе Беларуси понадобилось время, чтобы понять, что война в Украине может прийти в Беларусь. Что будет с ним в этом случае? Нетрудно догадаться.





Лишь бы не было войны. Лукашенко пугает белорусов

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«Мы – на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся – значит, нужно будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну как в Украине». Эти слова прозвучали 22 июня 2018 года в годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР во время совещания с местными чиновниками в Шкловском районе.





Дешевая независимость

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«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эту трудную задачу, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись», – заявил Лукашенко, вручая дипломы докторов наук в 2017 году.





Боевиков надо уничтожать. Миротворцев ненавижу

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«Боевиков, воюющих против украинцев, надо уничтожать. Но сначала разберитесь, а то перестреляете своих же», – посоветовал глава Беларуси 7 июня 2014 года украинцам. В тот день Александр Лукашенко приехал на инаугурацию президента Украины Петра Порошенко.









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Тогда же Лукашенко заявил, что «ненавидит» посредников и миротворцев. А также попросил не втягивать его в этот процесс.





«Это тот, кто хочет для себя политические дивиденды какие-то непонятные, кто хочет здесь какой-то авторитет получить – он всегда рвется в посредники и миротворцы Я этого не хочу – у меня все это есть. Все-таки с последним диктатором Европы разговариваете. Запишите себе это», – заявил Лукашенко.





Отправить белорусов в Донбасс? Пожалуйста!

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Через несколько лет Лукашенко передумал и предложил отправить на Донбасс белорусских миротворцев при условии, что Владимир Путин и Петр Порошенко договорятся об этом.





«Я даже говорил обоим президентом, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между – я стану, договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси – мы поставим их на границе, где вы скажете», – предложил Александр Лукашенко после того, как отдал свой голос на выборах в местные Советы депутатов в феврале 2018-го.









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«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должен быть. Мы готовы сделать это только ради мира», – повторил свое предложение глава Беларуси во время Форума регионов в Гомеле, который состоялся в октябре 2018 года.





Победителей в этой бойне не будет

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«Я недавно сказал Владимиру Владимировичу. Чего бы ни стоило, надо что-то придумать, чтобы начался обратный процесс – восстановление отношений. Победителей в этой бойне не будет», – рассказал Лукашенко журналистам в ноябре 2016 года.





Завоюем Украину на тракторах

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«Мы в Украину на танках не поедем, мы на тракторах туда поедем. Это наши братья, это славянское единство, которое никому не позволено разрушить», – сказал во время обращения к депутатам V і VI созывов в 2016 году. В том же обращении Лукашенко пообещал России военную поддержку на западном направлении.





Границу – на замок

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«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», – заявил в прошлом году Лукашенко во время встречи с Государственным секретарем Совета Безопасности Станиславом Засем и председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо.



