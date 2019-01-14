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Бьорндален: Возможно, будет больше детей
Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален, которого называют "королем биатлона", поделился своими планами на будущее. В прошлом году он завершил свою карьеру почти одновременно с не менее знаменитой женой, белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой.
В интервью
"Возможно, будет больше детей. Буду больше времени проводить с моей женой и детьми. И надеюсь, что у меня получится найти хороший новый вызов для своей жизни. Мне это необходимо. Мне нужно к чему-то стремиться", — сказал спортсмен.
Уле Эйнару Бьорндалену в январе исполняется 45 лет. Он является рекордсменом по количеству титулов и наград среди биатлонистов в мире. Среди его достижений — абсолютное чемпионство по биатлону на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
С Дарьей Домрачевой (единственной из биатлонисток, которая имеет четыре титула на олимпиадах) они поженились в 2016 году. Тогда же у них родилась дочь Ксения. Домрачевой сейчас 32 года.
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Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален, которого называют "королем биатлона", поделился своими планами на будущее. В...
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