Бьорндален: Возможно, будет больше детей

matchtv.ru Бьорндален сказал, что надеется быть счастливым человеком с дружной семьей. В интервьюБьорндален сказал, что надеется быть счастливым человеком с дружной семьей.





"Возможно, будет больше детей. Буду больше времени проводить с моей женой и детьми. И надеюсь, что у меня получится найти хороший новый вызов для своей жизни. Мне это необходимо. Мне нужно к чему-то стремиться", — сказал спортсмен.





Уле Эйнару Бьорндалену в январе исполняется 45 лет. Он является рекордсменом по количеству титулов и наград среди биатлонистов в мире. Среди его достижений — абсолютное чемпионство по биатлону на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.





С Дарьей Домрачевой (единственной из биатлонисток, которая имеет четыре титула на олимпиадах) они поженились в 2016 году. Тогда же у них родилась дочь Ксения. Домрачевой сейчас 32 года.