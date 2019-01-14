Сколько стоит доктор? Новые подробности «дела медиков»

Белсате журналист Виктор Федорович во время обсуждения проблемы с ведущей программы Светланой Калинкиной отметил, что само по себе «дело медиков» достаточно типично – взятки в Беларуси дают все и всем. Но есть и свои белые пятна: бывшие чиновники в большинстве случаев так и не смогли объяснить, за что им давали деньги. Гость программы «Разговор дня» нажурналист Виктор Федорович во время обсуждения проблемы с ведущей программы Светланой Калинкиной отметил, что само по себе «дело медиков» достаточно типично – взятки в Беларуси дают все и всем. Но есть и свои белые пятна: бывшие чиновники в большинстве случаев так и не смогли объяснить, за что им давали деньги.









«Был такой интересный эпизод: с какой-то компанией заключали договора на поставку расходных материалов. Уже с десяток договоров заключили, никаких предложений, ничего такого не было. Они просто пригласили его в гости и вручили в конверте то ли 300, то ли 600 рублей. И после этого еще десяток договоров заключили. Они не давали ему взятки за то, чтобы он с ними обязательно заключал договора. Это была, скорее, покупка лояльности. Я бы назвал это не взяткой, а подкупом», – рассказывает Федорович.