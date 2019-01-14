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Сколько стоит доктор? Новые подробности «дела медиков»
Звучит как анекдот: заместитель министра здравоохранения не смог получить должного лечения в Беларуси и брал взятки, чтобы лечиться за границей. Между тем, именно такие факты вскрываются в ходе судебных слушаний «дела медиков». Чиновники от медицины искренне рассказывают, на что тратили взятки, но не могут толком объяснить, за что эти деньги получали.
Гость программы «Разговор дня» на
«Был такой интересный эпизод: с какой-то компанией заключали договора на поставку расходных материалов. Уже с десяток договоров заключили, никаких предложений, ничего такого не было. Они просто пригласили его в гости и вручили в конверте то ли 300, то ли 600 рублей. И после этого еще десяток договоров заключили. Они не давали ему взятки за то, чтобы он с ними обязательно заключал договора. Это была, скорее, покупка лояльности. Я бы назвал это не взяткой, а подкупом», – рассказывает Федорович.
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Звучит как анекдот: заместитель министра здравоохранения не смог получить должного лечения в Беларуси и брал взятки, чтобы лечиться за границей. Между тем, именно...
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