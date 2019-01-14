ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько стоит доктор? Новые подробности «дела медиков»

15.01.2019 19:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Звучит как анекдот: заместитель министра здравоохранения не смог получить должного лечения в Беларуси и брал взятки, чтобы лечиться за границей. Между тем, именно такие факты вскрываются в ходе судебных слушаний «дела медиков». Чиновники от медицины искренне рассказывают, на что тратили взятки, но не могут толком объяснить, за что эти деньги получали.

Гость программы «Разговор дня» на Белсате журналист Виктор Федорович во время обсуждения проблемы с ведущей программы Светланой Калинкиной отметил, что само по себе «дело медиков» достаточно типично – взятки в Беларуси дают все и всем. Но есть и свои белые пятна: бывшие чиновники в большинстве случаев так и не смогли объяснить, за что им давали деньги.


«Был такой интересный эпизод: с какой-то компанией заключали договора на поставку расходных материалов. Уже с десяток договоров заключили, никаких предложений, ничего такого не было. Они просто пригласили его в гости и вручили в конверте то ли 300, то ли 600 рублей. И после этого еще десяток договоров заключили. Они не давали ему взятки за то, чтобы он с ними обязательно заключал договора. Это была, скорее, покупка лояльности. Я бы назвал это не взяткой, а подкупом», – рассказывает Федорович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звучит как анекдот: заместитель министра здравоохранения не смог получить должного лечения в Беларуси и брал взятки, чтобы лечиться за границей. Между тем, именно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестские активисты принесли для руководства компании «АйПауэр» торт. Вызвали милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика