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ДТП «скорой» и легкового «Фиата» в Гродно. Медики рассказали, как чувствует себя роженица, попавшая в аварию

15.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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– Машина скорой помощи перевозила 23-летнюю жительницу города Слонима для дальнейшей госпитализации в областном перинатальном центре. В районе автовокзала произошло столкновение с легковым автомобилем. Со слов женщины, она даже не почувствовала удар. Более того, никаких травм не получила. Угроз для беременности нет. Будущая мама чувствует себя хорошо, – рассказал главный врач областного клинического перинатального центра Владимир Зверко. 

Напомним, сегодня утром в Гродно «Фиат» столкнулся со «скорой», везущей роженицу. Авария произошла на пересечении улицы Антонова и проспекта Космонавтов. Беременную женщину к медикам доставила другая бригада скорой помощи. Главный врач подчеркнул, что женщину госпитализировали не по причине родоразрешения, а в связи с возникшим осложнением беременности. Медики предполагают, что она останется в роддоме до появления малыша на свет. 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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ДТП «скорой» и легкового «Фиата» в Гродно. Медики рассказали, как чувствует себя роженица, попавшая в аварию
 
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