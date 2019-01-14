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ДТП «скорой» и легкового «Фиата» в Гродно. Медики рассказали, как чувствует себя роженица, попавшая в аварию
15.01.2019 — Разное | Заря над Неманам
– Машина скорой помощи перевозила 23-летнюю жительницу города Слонима для дальнейшей госпитализации в областном перинатальном центре. В районе автовокзала произошло столкновение с легковым автомобилем. Со слов женщины, она даже не почувствовала удар. Более того, никаких травм не получила. Угроз для беременности нет. Будущая мама чувствует себя хорошо, – рассказал главный врач областного клинического перинатального центра Владимир Зверко.
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ДТП «скорой» и легкового «Фиата» в Гродно. Медики рассказали, как чувствует себя роженица, попавшая в аварию
ДТП «скорой» и легкового «Фиата» в Гродно. Медики рассказали, как чувствует себя роженица, попавшая в аварию
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