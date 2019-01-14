Погода внесла серьезные коррективы в автомобильный трафинг. ГАИ УВД облисполкома перешла на усиленный режим и ввела план «Погода»: увеличено количество патрульных машин в Гродно, Гродненском, Свислочском и Берестовицком районах. Правоохранители готовы прийти на помощь водителям, оказавшимся в беде.







– Из 48 аварий, 38 произошли в Гродно и Гродненском районе. Стоит отметить, что в статистику попадают только оформленные ДТП. Если сумма ущерба допускает не вызывать сотрудников и водители пришли к взаимопониманию, они разъезжаются без регистрации происшествия, – пояснил старший инспектор отделения пропаганды и агитации управления ГАИ УВД облисполкома Олег Дук.



Около 80% всех аварий – задние столкновения. Водители не учитывают погодные условия и держат слишком короткую дистанцию между автомобилями.









– Наиболее серьезным можно назвать ДТП, произошедшее вчера в Лидском районе около 19.45. На трассе М6 вблизи деревни Ваверка. Водителя грузопассажирского автобуса «Ивеко» вынесло на встречную полосу, он столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ» . Женщину, ехавшую в автобусе, вчера госпитализировали с переломами правой ноги. Оба водителя были трезвыми и пристегнутыми, – рассказал Олег Дук.



В ГАИ отмечают, что количество аварий возросло, но ситуацию катастрофической нельзя назвать, особенно с учетом общего количества транспортных средств в городе и области. Правоохранители просят соблюдать осторожность и учитывать погодные условия. Также сотрудники ГАИ рекомендуют оставить машину дома тем, кто не обладает достаточным опытом, чтобы справится с погодными условиями.









– Складывается ощущение, что люди дико бояться ехать. Едут слишком медленно и создают заторы. Их пытаются обогнать, что в такую погоду небезопасно. Некоторые катятся еле-еле с включенной аварийкой. Пока работал, видел несколько ДТП, – поделился мнением водитель такси.







Фото из архива "ГП" и открытых источников