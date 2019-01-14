Участники благотворительной акции в Беларуси собрали для детей $700 тысяч

В Беларуси подводят итоги благотворительной акции «Наши дети» . Она стартовала в начале декабря с целью подарить праздник как можно большему количеству ребят по всей стране, сообщает телеканал «МИР 24».

Участие приняли чиновники, бизнесмены, руководители министерств, представители организаций и просто неравнодушные люди. Они посещали школы-интернаты, больницы, другие социальные учреждения, дарили подарки, устраивали праздники, организовывали поездки ребят по стране. Завершился марафон главной елкой страны с участием президента.

«Это не разовая акция, которая прошла, и все о детях на целый год забыли. Наши дети всегда нуждаются в нашем внимании и получают его», – отметила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси Елена Симакова.

За время акции сумма благотворительной помощи составила почти 700 тысяч долларов.



