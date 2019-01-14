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Участники благотворительной акции в Беларуси собрали для детей $700 тысяч
15.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси подводят итоги благотворительной
Участие приняли чиновники, бизнесмены, руководители министерств, представители организаций и просто неравнодушные люди. Они посещали школы-интернаты, больницы, другие социальные учреждения, дарили подарки, устраивали праздники, организовывали поездки ребят по стране. Завершился марафон главной елкой страны с участием президента.
«Это не разовая акция, которая прошла, и все о детях на целый год забыли. Наши дети всегда нуждаются в нашем внимании и получают его», – отметила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси Елена Симакова.
За время акции сумма благотворительной помощи составила почти 700 тысяч долларов.
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Волонтеры посещали школы-интернаты и больницы, дарили ребятам подарки, организовывали для них экскурсии по стране.
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