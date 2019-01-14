"Удача в придачу" улыбнулась сегодня жлобинчанке

Главная победительница 83-го тура игры "Удача в придачу!" Нина Маковец сегодня, 15 января, разыграла первый из трех белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд Х7", передав толику своего везения Марине Кемеж, сотруднику банка из Жлобина Гомельской области.

Узнав о выигрыше "Джили Эмгранд Х7", победительница честно призналась:

- Ощущения просто шикарные!

Видеозвонок застал победительницу на работе, и коллеги Марины, увидев новенький белоснежный автомобиль, поддержали ее счастливыми возгласами и криками "Ура!", пока сама счастливица находилась в легком шоке.

Поздравляем Марину с выйгрышем!

По материалам БелТА.

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