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"Удача в придачу" улыбнулась сегодня жлобинчанке
15.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Главная победительница 83-го тура игры "Удача в придачу!" Нина Маковец сегодня, 15 января, разыграла первый из трех белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд Х7", передав толику своего везения Марине Кемеж, сотруднику банка из Жлобина Гомельской области.
Узнав о выигрыше "Джили Эмгранд Х7", победительница честно призналась:
- Ощущения просто шикарные!
Видеозвонок застал победительницу на работе, и коллеги Марины, увидев новенький белоснежный автомобиль, поддержали ее счастливыми возгласами и криками "Ура!", пока сама счастливица находилась в легком шоке.
Поздравляем Марину с выйгрышем!
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Главная победительница 83-го тура игры "Удача в придачу!" Нина Маковец сегодня, 15 января, разыграла первый из трех белоснежных внедорожников "Джили...
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