В британском парламенте проходят заключительные дебаты перед голосованием по Brexit

В Палате общин британского парламента проходят финальные дебаты по соглашению о выходе Великобритании из ЕС, после которых состоится решающее голосование, сообщают местные СМИ.

Ожидается, что к голосованию депутаты приступят примерно в 19:00 по местному времени (22:00 мск).

Финальный этап обсуждения в парламенте стартовал со слов генерального прокурора, члена Консервативной партии Джеффри Кокса, который заявил, что депутаты будут выглядеть как "дети на детской площадке", если отклонят соглашение.

"Если мы не посодействуем этой законной определенности, то тысячи контрактов, транзакций, административных и юридических процедур в ЕС и в нашей стране окажутся погруженными в юридическую неопределенность", - сказал Дж.Кокс.

Однако, как отмечают британские СМИ, вероятнее всего, парламент сделку во вторник не одобрит. "Тереза Мэй может столкнуться с сокрушительным поражением в Палате общин", - пишет газета The Independent.

Накануне Т.Мэй призвала депутатов еще раз тщательно изучить соглашение. "Если эта палата заблокирует соглашение по Brexit, то это станет подрывом нашей демократии" - отметила глава британского правительства, выступая в понедельник в палате представителей.

На голосование в Палате общин вынесены оба документа из пакета по Brexit: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, а также положение о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Основное голосование пройдет в Палате общин, у Палаты лордов не будет возможности заблокировать проект сделки. Чтобы сделка прошла через парламент, необходимо простое большинство голосов. СМИ отмечают, что для того, чтобы обеспечить прохождение сделки Т.Мэй необходимо порядка 320 голосов из 650, так как в парламенте есть не голосующие члены, такие как спикер.

Если Палата общин проголосует против сделки, то у Т.Мэй будет всего три дня, чтобы представить парламенту план Б.

Ожидается, что если Т.Мэй не удастся провести свою сделку через парламент с первого раза, она попытается сделать это еще раз спустя несколько дней. За это время, Т.Мэй, возможно получит ряд уступок от ЕС. Кроме того, парламентариев может склонить в пользу сделки резкая реакция финансовых рынков на неудачное голосование.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего начнется переходный период, который продлится до декабря 2021 года.