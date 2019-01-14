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Азаренко расплакалась на пресс-конференции после поражения на Australian Open

15.01.2019 20:26 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выбыла с Открытого чемпионата Австралии по теннису на стадии 1/64 финала и так расстроилась этому факту, что расплакалась на пресс-конференции…

"Я очень много перенесла в своей жизни и иногда задаюсь вопросом, зачем я все это делаю. Но мне кажется, что в итоге я стану сильнее. Мне хочется в это верить, и я буду работать. Иногда мне просто нужно время, терпение и немного поддержки", - посетовала она.

В.Азаренко призналась, что на данный момент бороться с сильнейшими теннисистками мира ей тяжелее, чем раньше. Экс-первая ракетка мира и двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии, тем не менее, уверяла, что не опустила руки.

"Я могу и дальше повторять, что я сейчас борюсь, что мне тяжело. По-моему, это очевидно. Это нормально, и я не думаю, что потерпела неудачу. Но мне тяжело. Неудачей было бы сдаться", — отметила Азаренко.

Обидчицей Азаренко на стадии 1/64 финала стала Лаура Зигемунд из Германии – 7:6, 4:6, 2:6. При этом белоруска находится в середине первой сотни в рейтинге WTA, немка – на 110-й позиции.

Помимо Азаренко, в первом же матче Australian Open проиграла Вера Лапко. А вот Арина Соболенко, Александра Саснович и Илья Ивашко свои стартовые поединки выиграли и вышли во второй круг соревнований. Особенно ценно данное достижение для И.Ивашко и для всего мужского белорусского тенниса, давно не знавшего успехов на теннисных топ-турнирах в одиночном разряде.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выбыла с Открытого чемпионата Австралии по теннису на стадии 1/64 финала и так расстроилась этому факту, что расплакалась...
 
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