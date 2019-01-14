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Взрыв в гостиничном комплексе в Кении унес жизни пяти человек - СМИ

15.01.2019 21:40 — Разное | Интерфакс  
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Не менее пяти человек погибли в результате взрыва на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на очевидца.

По его словам, тела жертв были обнаружены при входе в отель, в то время как другие люди бежали из здания с криками о помощи.

Власти пока официально не подтвердили данные о погибших.

Число пострадавших при атаке остается неизвестным. Между тем, местные больницы призвали жителей сдавать кровь для помощи раненым.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на территории комплекса, где расположен отель, банки и офисные помещения, в столице Кении. Также поступали данные о стрельбе. В полиции расценивают нападение как теракт.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в России).

 
 
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Не менее пяти человек погибли в результате взрыва на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на очевидца. По его...
 
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