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Беларусь открыта для добрососедских отношений с Литвой без политизации – Александр Лукашенко
Новости Беларуси. 15 января Александр Лукашенко провел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновлен и дипломатический корпус. Представлять наши интересы в Литве будет Валерий Барановский.
Некоторое время он работал на должности советника-посланника в этой стране, а значит, знает ситуацию изнутри. Беларусь заинтересована в развитии отношений, открыта к сотрудничеству и диалогу на принципах взаимного уважения, партнерства и экономической выгоды. Но наше условие – отойти от излишней политизации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо по-настоящему выстраивать логистику до Одессы. Порт Одессы открыт для нас. И мы можем на том направлении использовать этот порт. Что касается западного направления, так у нас с Латвией хорошие отношения, если Литва не хочет строить отношения, деполитизировав их, отойти от этих непонятных требований по атомной станции. Это просто какая-то безглуздица.
Мы ее все равно построим, это в наших интересах. Если Литва хочет, чтобы это было и в интересах Литвы, давайте вместе заниматься атомной станцией.
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Новости Беларуси. 15 января Александр Лукашенко провел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровый вторник у Президента. Все...
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