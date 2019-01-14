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Беларусь открыта для добрососедских отношений с Литвой без политизации – Александр Лукашенко

15.01.2019 21:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 15 января Александр Лукашенко провел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый вторник у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Обновлен и дипломатический корпус. Представлять наши интересы в Литве будет Валерий Барановский.

Беларусь открыта для добрососедских отношений с Литвой без политизации – Александр Лукашенко

Некоторое время он работал на должности советника-посланника в этой стране, а значит, знает ситуацию изнутри. Беларусь заинтересована в развитии отношений, открыта к сотрудничеству и диалогу на принципах взаимного уважения, партнерства и экономической выгоды. Но наше условие – отойти от излишней политизации.

Беларусь открыта для добрососедских отношений с Литвой без политизации – Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это дело Литвы. Хотят с нами сотрудничать, хотят выстраивать добрососедские отношения – пожалуйста, мы открыты для этого. Не хотят, я думаю, у нас есть масса вариантов. Обойдемся. Тем более, что наше основное торгово-экономическое сотрудничество лежит на юге, юго-западе, юго-востоке.

Надо по-настоящему выстраивать логистику до Одессы. Порт Одессы открыт для нас. И мы можем на том направлении использовать этот порт. Что касается западного направления, так у нас с Латвией хорошие отношения, если Литва не хочет строить отношения, деполитизировав их, отойти от этих непонятных требований по атомной станции. Это просто какая-то безглуздица.

Зачем наматывать эту атомную станцию?!

Беларусь открыта для добрососедских отношений с Литвой без политизации – Александр Лукашенко

Мы ее все равно построим, это в наших интересах. Если Литва хочет, чтобы это было и в интересах Литвы, давайте вместе заниматься атомной станцией.
 
 
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Новости Беларуси. 15 января Александр Лукашенко провел ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровый вторник у Президента. Все...
 
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