|
Александр Лукашенко: В магистратуру должны идти люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием
Новости Беларуси. Залог успешного развития любой области – грамотные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как готовить не просто профессионалов, но и тех, кто в будущем сможет успешно преподавать? Вопрос, который ставит Президент перед новым ректором Белорусско-российского университета.
Вуз уникальный – обучают по программам двух государств. Вместе с тем, обучения студентов Беларуси и России на высшей ступени отличается. У соседей бакалавриат лишь первая ступень высшего образования, а магистратура - вторая. То есть за четыре учебных года подготовка на уровне техникума. Подход нерациональный. У нас же магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре. В некоторых вузах (я уже получил информацию и занимаюсь этим) какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе. Это что, нормально? То есть целый год идет повторение того, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: В магистратуру должны идти люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием
Новости Беларуси. Залог успешного развития любой области – грамотные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как готовить не просто...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)