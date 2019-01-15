ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЖКХ создал онлайн-калькулятор. Рассчитать платежи можно из дома

15.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A


Рассчитать платежи за жилищно-коммунальные услуги можно самостоятельно. Зайдите в калькулятор коммунальных услуг на портале коммунальной грамотности  Минжилкомхоза. 

Калькулятор позволяет самостоятельно произвести расчет начислений за техобслуживание, капитальный ремонт, водоснабжение и канализацию, пользование лифтом для квартир многоэтажных домов. 

Вначале нужно выбрать регион, в котором проживаете, затем – период расчета. Необходимо также указать количество зарегистрированных жильцов, площадь квартиры, есть ли те, кто обладает льготами. Далее следует отметить, есть ли в доме лифт, а в квартире –  счетчик воды, указав расход холодной и горячей. 

Нажав кнопку «рассчитать»,  вы получите стоимость техобслуживания, капремонта, техобслуживания лифта, водоснабжения и канализации, санитарного содержания вспомогательных помещений, электроэнергии, используемой на работу лифта и освещение внеквартирных помещений. Все это за вас рассчитает онлайн-калькулятор, используя новые тарифы, которые начали действовать с 1 января 2019 года. 

Здесь же, на портале коммунальной грамотности, можно прочитать информацию о действующих тарифах на жилищно-коммунальные услуги. 

ЖКХ создал онлайн-калькулятор. Рассчитать платежи можно из дома
ЖКХ создал онлайн-калькулятор. Рассчитать платежи можно из дома
ЖКХ создал онлайн-калькулятор. Рассчитать платежи можно из дома

СТОИТ ПОЧИТАТЬ 

Декрет №3: список, кому придется платить за услуги ЖКХ в полном размере, окончательно сформируют к 1 февраля (+инфографика) 

В Гродно выберут самую красивую работницу ЖКХ области 

Административная ответственность за лишние суммы в жировках начала действовать в Беларуси

 
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассчитать платежи за жилищно-коммунальные услуги можно самостоятельно. Зайдите в калькулятор коммунальных услуг на портале коммунальной грамотности ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волонтёров из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика