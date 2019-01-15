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Пенсионерка погибла на пожаре в Копыльском районе

15.01.2019 23:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Копыльском районе на пожаре погибла 79-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сообщение о возгорании жилого помещения поступило в МЧС 14 января поздно вечером.

Пенсионерка погибла на пожаре в Копыльском районе

Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. Погибшая пенсионерка жила одна. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытия, стены и имущество.

Пенсионерка погибла на пожаре в Копыльском районе

Основная версия происшествия – нарушение правил эксплуатации печи, трещина в дымоходе.
 
 
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Новости Беларуси. В Копыльском районе на пожаре погибла 79-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сообщение о возгорании жилого помещения...
 
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