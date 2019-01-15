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В Минской области выбирают самый по-новогоднему украшенный город
Новости Беларуси. На Минщине завершился первый этап конкурса на лучшее новогоднее украшение городов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Победительницей интернет-голосования стал Борисов, набравший свыше 800 голосов. В тройке лидеров также Молодечно и Солигорск. Всего фотоколлажи на конкурс представили 21 райцентр и город Жодино. Участниками опроса стали более 30 тысяч человек.
Ольга Шибко, начальник отдела по делам семьи и молодежи главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
Оценивается в целом новогоднее оформление, оцениваются авторские идеи и задумки, изучается мнение жителей. Безусловно, нельзя сравнивать Несвиж и Несвижский замок, их главную елку, к примеру, и елку в Жодино, в промышленном городе, где оформляется в своей стилистике. Поэтому здорово, что это все аутентично, по-своему и каждый район подошел творчески к этому.
Окончательные результаты станут известны до конца месяца. Город-победитель получит денежное вознаграждение, которое сможет потратить на благоустройство своего района.
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Новости Беларуси. На Минщине завершился первый этап конкурса на лучшее новогоднее украшение городов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Победительницей...
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