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На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в столб

15.01.2019 23:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ушёл в занос. Крупная авария произошла ночью 14 января на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 26-летний водитель ехал в направлении улицы Космонавтов.

На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в столб

В районе пересечения с проспектом Любимова машину занесло. Водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в осветительную мачту.

На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в столб


Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.
 
 
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Новости Беларуси. Ушёл в занос. Крупная авария произошла ночью 14 января на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 26-летний...
 
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