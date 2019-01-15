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На проспекте Дзержинского автомобиль врезался в столб
Новости Беларуси. Ушёл в занос. Крупная авария произошла ночью 14 января на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 26-летний водитель ехал в направлении улицы Космонавтов.
В районе пересечения с проспектом Любимова машину занесло. Водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в осветительную мачту.
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Новости Беларуси. Ушёл в занос. Крупная авария произошла ночью 14 января на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 26-летний...
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