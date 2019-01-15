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16 января. События и люди

16.01.2019 04:15 — Разное | Аргументы и факты  
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16 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день«The Beatles» (именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле был открыт джазовый клуб «The Cavern» («Пещера»), где группа начала свой путь к славе).

ПРИМЕТЫ:

Малахий, Гордей. По поверью, в этот день нельзя хвастаться ни своим добром, ни здоровьем, ни детушками - всё Гордей отнимет. Только в этот день можно вылечить припадочного.

РОДИЛИСЬ:

1763 Франсуа Жозеф ТАЛЬМА, французский актёр-реформатор. В честь него в России названа тальма - женская длинная накидка без рукавов, а во Франции почему-то - короткий мужской плащ.

1853 Андре МИШЛЕН, французский промышленник, создатель знаменитой фирмы по производству автопокрышек. Её символом стала своеобразная мумия, облачённая в автомобильные шины. Вместе с братом Эдуаром создал первую в мире камерную шину с металлическим кордом. Вот цитата из требований Андре Мишлена к своим работникам: «Профессионализм! Великолепное чувство юмора! Отличная дикция! Без вульгарности!».

1934 Василий Семёнович ЛАНОВОЙ, российский актёр.

1974 Кейт МОСС, английская супермодель. Положила начало новому типу моделей - так называемым «waif models» - очень худым и даже измождённым моделям. Она имеет необычно маленький для модели рост (172 см) и вес (от 43 до 53 кг, по словам Кейт, она никогда не взвешивается). Другие объёмы: 86-58-89 см. В её рацион входят овощи, яйца, белое мясо. Кейт избегает сладких прохладительных напитков, пьёт только чёрный кофе без сахара и минеральную воду.

1959 ШАДЕ (Хелен Фолашадей АДУ), английская певица.

1991 Вышел первый номер белорусской спортивной газеты «Прессбол».

СОБЫТИЯ:

1547 Великий князь Московский ИВАН IV (ГРОЗНЫЙ) венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля и принял новый титул «царя и великого князя всея Руси».

1724 ПЁТР I запретил в России браки по принуждению.

1918 Донской казак ШАМОВ на III Всероссийском съезде Советов в своём выступлении отчеканил: «Мы грабим грабителей!». Эта фраза так понравилась ЛЕНИНУ, что через неделю была процитирована им в несколько иной форме: «Мы грабим награбленное», после чего стала культовой.

1920 Вступила в действие 18-я поправка к Конституции США. В стране вступил в силу «сухой закон». Был отменён 5 января 1933 года.

1936 Во Флориде на конной гоночной трассе «Hialeah Park Race Track» был установлен первый в мире фотофиниш.

1963 Никита ХРУЩЁВ объявил о наличии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы.

1963 Казалось бы ничем не примечательный авиарейс из Лондона в Дюссельдорф, если бы не то обстоятельство, что впервые в мире пилотом авиалайнера на международной линии была женщина - англичанка Ивонн ПОУП.

1994 В Испании потерпел крушение поезд, погибло до 500 человек.

1996 В турецком черноморском порту Трабзон прочеченская группировка Мухаммеда ТОКЧАНА захватила теплоход «Аврасия» с 200 пассажирами на борту. Три дня спустя террористы сдались властям.

 
 
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