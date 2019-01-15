ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лунинецком районе пропала пенсионерка. Нашли мёртвой в поле

16.01.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

12 января 77-летняя жительница деревни Дятловичи вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62572.php

В Лунинецком районе пропала пенсионерка. Нашли мёртвой в поле

Фото иллюстрационное с foto-planeta.com

На следующий день сын обратился в милицию и сообщил, что женщина так и не вернулась домой.

Как сообщили Медиа-Полесью в Лунинецком РОВД, 14 января при проведении поисковых мероприятий женщину нашли. Но уже неживой.

Её обнаружили в двух километрах от комплекса «Долгое», прямо в поле.

До этого женщину видели местные жители. Она направлялась в сторону Гричина.

В конце прошлого года ещё одна 80-летняя пенсионерка из Лунинецкого района вышла из дома в неизвестном направлении и пропала. Правда, тот случай завершился благополучно. Как оказалось, женщина из Больших Чучевичей отправилась в лес искать собаку, которую, как ей сказал сын, тот туда вывез. В лесу бабушка наткнулась на волчьи следы, и посчитав, что это следы её собаки, пошла по ним. Незаметно для себя пожилая женщина оказалась в соседнем Ганцевичском районе.

Егерь одного из лесничеств тоже заметил волчьи следы, припорошенные снегом, а за ним – человеческие. Решив, что за животным увязался браконьер, мужчина и пошёл по ним. Выйдя к канаве, егерь увидел, что прямо на льду лежит бабушка. Женщина была жива, хотя её одежда и промокла (под ней образовалась проталина, лёд начал таять). Бабушку доставили в больницу, осмотрели и отпустили, домой её забрал сын.

Как оказалось, тогда женщина прошла более 20 километров и провела ночь в лесу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 января 77-летняя жительница деревни Дятловичи вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Фото иллюстрационное с foto-planeta.com На следующий день сын обратился в...
 
Новости дня
Новости разные
 
16 января. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика