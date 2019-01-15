В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

15 января в ГУО «Солигорская детская школа искусств» прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования органов по труду и социальной защиты в Беларуси.

В зале звучали многочисленные поздравления в адрес работников социальной службы, лучших из которых награждали и чествовали прямо на сцене за профессионализм, энергию и доброту. Чествование юбиляров сменялось выступлениями артистов, которые подарили зрителям несколько зажигательных танцевальных номеров, песенные выступления и красивую музыку.



















































