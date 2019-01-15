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В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

16.01.2019 — Разное | Шахтер (Солигорск)  
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В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты
Автор: 
Павел Мартышенко

15 января в ГУО «Солигорская детская школа искусств» прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования органов по труду и социальной защиты в Беларуси.

 

В зале звучали многочисленные поздравления в адрес работников социальной службы, лучших из которых награждали и чествовали прямо на сцене за профессионализм, энергию и доброту. Чествование юбиляров сменялось выступлениями артистов, которые подарили зрителям несколько зажигательных танцевальных номеров, песенные выступления и красивую музыку.

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 

В Солигорске отпраздновали вековой юбилей службы социальной защиты

 
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Автор: Павел Мартышенко15 января в ГУО «Солигорская детская школа искусств» прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования органов по труду...
 
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