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10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

16.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

Неугомонные российские пользователи ресурса «Двач» проделали большую работу по поиску «засекреченных» геев на российском ТВ. Они опубликовали подборку представителей шоу-бизнеса, о гомосексуальности.

которых ходят упорные слухи. И если Филлипу Киркорову и Николаю Баскову злые языки приписывают гейство уже давно, и этим никого не удивишь, про некоторых знаменитостей никогда, что называется — «с виду не скажешь».

В своем исследовании коллективные блогеры опирались на записи на гей-форумах, в которых посетители тематических клубов делились тем, что видели там тех или иных звезд, целующимися и обнимающимися с представителями своего пола, на инсайдерские сплетни (недооценивать которые нельзя), наиболее веский городской фольклор, а также на высказывания и намеки самих звезд (включая шутки и подколы на развлекательных шоу), а также — на интернет-откровениях более низкоранговых геев, якобы переспавших со знаменитостями.

Двачеры также проанализировали сообщения в интернете, в которых бывшие концертные промоутеры рассказывали о том, как гостящие с концертом звезды, с их помощью разыскивали себе однополых любовников для отдыха.

Получилась следующая подборка, верить которой не обязательно, но ознакомиться — любопытно.

Сергей Лазарев

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

Алла Пугачева в эфире радио «Алла» однажды привела Сергея Лазарева в шоковое состояние, сказав в прямом эфире буквально следующее: «Не стоит жениться, чтобы не быть одиноким! А тебе вообще не стоит, я так понимаю. Если вдруг соберешься, знаешь, что я тебе скажу как мудрая женщина? Тебе лично, если для порядка жениться, нужен друг прежде всего, партнер по жизни.

Потому что все эти сексы-шмексы, они уходят и приходят. А для рождения ребенка можно постараться один раз, даже два-три. Но, в принципе, по жизни не ради этого нужен человек. Я знаю, что у тебя есть друг и помощник Миша (Михаил Дворецкий, директор певца — прим. Time Out). И я просто поздравляю тебя с тем, что он очень тебя любит…»

Большего авторитета, чем Алла Борисовна, в этом вопросе представить сложно, но аудитория поклонниц Лазарева упорно в это верить не хочет и продолжает мечтать о своем кумире.

Николай Цискаридзе

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

Очаровательный, увлеченный искусством человек большого обаяния, который почти не скрывает свою гомосексуальную ориентацию, и даже шутить на скользкие темы на телевидении, когда чувствует себя уверенно.

Николай Басков

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

Источники характеризуют его как «самого закомлексованного» и «запуганного» гомосексуалиста в российском шоу-бизнесе, совершить каминг-аут для которого значит потеря большей части своей аудитории, поскольку это архаичные почтенные старушки строгих взглядов.

Но куда же без него в этой подборке... Кстати, певица Лолита является известной гей-иконой и женщиной, которая публично поддерживает и защищает геев и лесбиянок в России.

Олег Меньшиков

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

Поклонницам в это поверить трудно, но слишком большое количество источников свидетельствует о том, что, по крайней мере в зрелые годы красавец-актер все больше тяготеет к молодым любовникам-мужчинам.

Виктор Сухоруков

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

Впрочем, великолепный эксцентрик сам давно не скрывает, и намеками в разных интервью дает понять о своей сложной личной жизни. С мужчинами.

Максим Галкин

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

А как же Алла Борисовна? Самая мощная российская гей-икона, симпатизирует ЛГБТ, между прочим, ч.т.д.

Самый популярных слух о Галкине указывает на юмориста Сергея Дроботенко как на многолетнего партнера Максима. Мама Дроботенко недавно косвенно подтвердила в интервью НТВ-шникам, когда журналисты застали ее врасплох коварными вопросами.

Евгений Миронов

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

Всю жизнь живет с мамой, в интервью тема сексуальной ориентации и вообще личной жизни — табу, и повод для гнева утонченного артиста. По многочисленным слухам (особенно в среде театралов) — это неспроста!

Александр Рыбак

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

И он тоже?! А такой хорошенький... Хотя, да, все логично — он такой хорошенький!

Андрей Малахов

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

На гей-форумах Малахова кроме как «Андрюшей» никто не называет. Возможно, Андрюша единственный закрытый гей, чье признание в гомосексуализме не навредило бы его карьере, потому что он слишком примерный, интеллигентный и доброжелательный, чтобы пожилые поклонницы его разлюбили за какой-то там гомосексуализм.

Филлип Киркоров

10 скрытых мужчин российского телевидения нетрадиционной сексуальной ориентации

Ну как же без него. Говорят — в песне «Снег» он снял своего молодого возлюбленного, и песня посвящена ему же.

 
 
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Неугомонные российские пользователи ресурса «Двач» проделали большую работу по поиску «засекреченных» геев на...
 
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