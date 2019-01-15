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Саснович вышла в 3-й круг Australian Open
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович успешно преодолела 2-й круг одиночного разряда на открытом чемпионате Австралии — первом в сезоне турнире Большого шлема, который проходит в Мельбурне.
Александра Саснович. Фото: twitter.com/wta
В 1/32 финала Александра Саснович (№ 31 WTA) в двух сетах обыграла первую ракетку Эстонии 23-летнюю Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.
В 3-м круге соперницей Александры Саснович станет россиянка Анастасия Павлюченкова (№ 44 WTA)
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович успешно преодолела 2-й круг одиночного разряда на открытом чемпионате Австралии — первом в сезоне турнире Большого...
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