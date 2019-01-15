ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович вышла в 3-й круг Australian Open

16.01.2019 07:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович успешно преодолела 2-й круг одиночного разряда на открытом чемпионате Австралии — первом в сезоне турнире Большого шлема, который проходит в Мельбурне.


Александра Саснович. Фото: twitter.com/wta

В 1/32 финала Александра Саснович (№ 31 WTA) в двух сетах обыграла первую ракетку Эстонии 23-летнюю Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.

В 3-м круге соперницей Александры Саснович станет россиянка Анастасия Павлюченкова (№ 44 WTA)


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович успешно преодолела 2-й круг одиночного разряда на открытом чемпионате Австралии — первом в сезоне турнире Большого...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мой банк подружился с магазином. А что с этого получу я?» Все «плюшки» кобрендинговых карт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика