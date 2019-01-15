Мнение: Почему оппозиция не проводит митинги в защиту суверенитета?

По крайней мере, на веку моих сверстников и тех, кто моложе, еще никогда так громко не обсуждался вопрос утраты Беларусью своей независимости. О такой возможности в недавнем интервью говорил мне российский политик Леонид Гозман. Об этом пестрят заголовки различных интернет-ресурсов. И даже Александр Лукашенко предрекает, что в ближайшее время нас «будут пробовать на зуб».





Вот, что совсем недавно рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон своему коллеге Матвею Ганапольскому: «Еще в сентябре на очень узкой встрече с послами США в России и Украине, на которой присутствовали человек тридцать, в Киеве, мы сидели с Андреем Илларионовым, бывшим советником Путина в области экономики и представителем России в G8. Он поднялся и сказал… американским послам разных лет: «Неужели вы не понимаете, что следующей за частью Украины Россия аннексирует Беларусь»».





Все это происходит на фоне удручающей экономики, растущих цен и, самое страшное, полной апатии населения. А ведь когда распался Союз, Беларусь вышла из него на самых лидирующих позициях. А сегодня счастьем нашего гражданина является получение шенгена и мучения в многочасовых пробках на границе, чтобы потратить кровно заработанные доллары в Польше или Литве. Белорусы покупают на Западе все: продукты, одежду, бытовую технику. Там дешевле, по качеству лучше, сервис и сам процесс шопинга куда приятнее, чем на родине.





А еще самыми дешевыми аэропортами для нас получаются вильнюсский для минчан и киевские для жителей Гомеля . И турфирмы дешевле там. И просто на Новый год куда приятнее поехать в Киев или Львов. 2019-й стал первым за несколько лет, который я встретил в Минске . И родная столица поразила меня своим пещерным оскалом. Полупустой город. Центральная площадь с главной елкой страны оцеплена металлическим забором. Суровые ОМОНовцы встречают праздник не за праздничным столом, а у рамок металлоискателей. Как витрины гирляндами, улицы украшены автозаками.





Вот уже на протяжении двух десятков лет те, кто правят Беларусью, делают все, чтобы было именно так. Это у нас по «ящику» свободно транслируются каналы с пропагандой сопредельного государства. Это у нас в школах есть такой предмет, как русская литература. Не мировая, а именно русская. И Пушкина наши дети читают не наравне с Шекспиром, а больше, чем Колоса и Короткевича. Это у нас чиновники не знают родного языка. Это у нас белорусско-язычных школ и детских садиков меньше, чем в Польше. И я пишу этот текст на русском, потому что большинство граждан моей страны белорусские заметки банально игнорируют. Это у нас в стране сажают за национальную символику. И именно в Беларуси, а не где-нибудь, строят рестораны н естах захоронений людей.









Но не только власть ответственна за подобное положение вещей. Значительная часть оппозиции тоже помогала убивать нашу независимость. Чем? Да хотя бы обращениями с телеэкранов к президенту России за помощью через каких-то пару лет после того, когда он по приказу своего премьер-министра вводил войска в Грузию. Господи, они обращались к руководству страны, которая спонсировала именно тот режим, с которым они борются.





И уличная активность белорусов по сравнению с девяностыми снизилась не только за счет совершенствования репрессивной машины государства, но и за счет того, что люди элементарно не верят своим оппозиционерам. Вспомните, как в 2010-м некоторые говорили, что у них есть четкий план Площади. Другие брали за эту самую Площадь ответственность за себя. Что по итогу? Реально огромное количество людей попросту завели в мышеловку к Дому правительства, якобы для проведения каких-то переговоров. И это в выходной день, почти в полночь! Не позаботившись, чтобы свести к минимуму число провокаторов, находящихся в рядах демонстрантов. И даже после брутального разгона Площади никто так и не рассказал, в чем же состоял этот план. А ведь прошло восемь лет…





Но самое главное, та ситуация показала, что наши оппозиционные лидеры просто не хотят договариваться друг с другом. Потому что личные амбиции для каждого выше и главнее, чем многострадальная Беларусь. Даже к такой дате как 100-летие БНР не сумели выработать единого отношения. В результате, в день, который мог стать поистине всенародным праздником, многие белорусы остались дома. И их резон не так уж достоин осуждения. Если лидеры не определились, что приоритетнее, концерт или марш, то зачем простым людям демонстрировать раскол, примыкая к разным группировкам? Как можно бороться с диктатором, если у себя в партиях кресло председателя так боязно передавать кому-то другому? Чем они лучше Лукашенко? Но самый больной вопрос, кто больше всех заинтересован в таком положении вещей? Мне кажется, и в 2010-м, и в день 100-летия БНР самым удовлетворенным остался Кремль! И как тут не заподозрить, что вместе с прогнившей властью кто-то все эти годы был частью агентурной сети Российской федерации. Если демократическая Украина, которая не словом, а оружием воюет сегодня против российских оккупантов, кишит агентами ФСБ, то можете представить, что творится в Беларуси. И это не моя придумка. Это в в одном из своих интервью рассказал бывший глава СБУ Игорь Смешко. Рассказал про Украину, разумеется. А мне эту информацию подтверждали близкие знакомые, чьи родственники работают в наших спецслужбах, кому доподлинно известно, как наших чиновников и оппозиционеров вербуют на различных симпозиумах и пьянках в Минске и Москве. Когда будет можно, я отвечу за базар.





Где наши оппозиционеры сегодня, когда над Беларусью нависла реальная угроза? Почему не призывают на митинги против Путина? Или очень страшно, что в нынешней ситуации белорусская власть их поддержит и на площади городов наших славных выйдут миллионы?





А сейчас признание. Я ненавижу белорусскую власть. Но если кто-то в эти лихие времена будет призывать выйти на улицу и давить ее, моей ноги там не будет. Потому что эти действия лично я буду расценивать, как помощь Путину. А путинскую Россию я ненавижу гораздо больше. В наступившем году всем патриотам моей страны я желаю обрести того национального лидера, который выведет нас за Беларусь независимую от России. За национальное государство с самым красивым в мире белорусским языком. С самым красивым флагом и гербом. За Беларусь, которая будет разделять европейские ценности, свободу и демократию, которая будет стремиться в европейскую семью народов. Искренне желаю этого всем нам!



