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Топ-5 новых смартфонов, недавно начавших продаваться в Беларуси

16.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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С каждым месяцем в Беларуси появляется все больше новых смартфонов — как дорогих флагманских моделей, так и более простых аппаратов. Мы выбрали пятерку интересных, на наш взгляд, устройств, и рассказываем о них подробнее.

Xiaomi Mi Mix 3

Наверное, один из самых инновационных и технически продвинутых флагманов от Xiaomi. Во всяком случае именно так гаджет позиционирует сама компания. Главная «фишка» устройства — корпус в форме слайдера, экран которого пальцем сдвигается вниз.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За счет этого фронтальную камеру и датчики удалось спрятать и увеличить полезную площадь дисплея на 6,39 дюйма с AMOLED-матрицей. Панель отлично откалибрована, показывает натуральный черный цвет и, что не менее важно, почти не подвержена недостаткам вроде инвертирования белого цвета.

Еще один плюс Mi Mix 3 — сдвоенная основная камера (12+12 Мп), которая вполне может потягаться с флагманскими смартфонами от Huawei, Apple и Samsung.

С производительностью все также отлично — о недостатке мощности за счет максимально возможного на сегодня «железа» речи не идет. От батареи на 3200 мАч аппарат «живет» не менее суток. А еще в комплекте поставки есть станция беспроводной подзарядки.

Из минусов Mi Mix 3 — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и технологии защиты от воды и пыли. Мультимедийный динамик одинарный (стереоэффекта нет). Разблокировка по лицу в наличии, но ИК-датчика для более точного и быстро распознавания нет.

Сама форма слайдера также вызывает вопросы — на наш взгляд (смотрите наш полный обзор), большой пользы от нее не так уж и много. К тому же пока никто не знает, как со временем проявит себя такая подвижная конструкция.

 

Huawei P Smart (2019)

Новинка среднего класса от Huawei с вырезом в виде небольшой капельки в верхней части 6,21-дюймового экрана (IPS).


Из плюсов устройства — неплохая (с учетом стоимости аппарата) «начинка» с процессором Kirin 710 и 3/32 ГБ памяти. Такой же чип, например, установлен и в более дорогом Huawei Mate 20 Lite. А еще смартфон работает на последней из доступных версий операционной системы — Android 9.

Основная камера в P Smart (2019) двойная. Разрешение первого модуля — 13 Мп, дополнительного — 2 Мп. Фронтальный селфи-модуль — 8-мегапиксельный.

 

ASUS Zenfone Max (M2) и Max Pro (M2)

Новинки от ASUS, призванные бороться с относительно недорогими смартфонами от Honor и Xiaomi.


На изображении Zenfone Max Pro (M2). Фото: Яндекс Маркет

К плюсам обоих моделей можно отнести «чистую» операционную систему Android 8 Oreo без сторонних оболочек производителя. К тому же гаджеты оснащаются аккумуляторами внушительного объема — соответственно на 4000 и 5000 мАч.

Zenfone Max (M2) работает на процессоре Snapdragon 632, старший Max Pro (M2) — на более производительном Snapdragon 660. Стартовый объем памяти для смартфонов, соответственно, составляет 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Предположим, что мощности для базовых задач в обоих случаях хватит с запасом, а вот для более требовательных (вроде 3D-игр) — Pro-версия.

Из отличий смартфонов — дисплеи с разным разрешением. В Max (M2) это 6,3-дюймовая панель с HD+, а в Max Pro (M2) — Full HD+. Кроме того, в Max (M2) установлена основная камера на 13 Мп и 2 Мп, а в Max Pro (M2) — на 12 Мп и 5 Мп.

 

Nokia 3.1 Plus

Смартфон представили в октябре прошлого года, но до Беларуси он добрался недавно. Аппарат нацелен на начальный сегмент, и при этом отличается более и менее приличными техническими характеристиками.


Фото: Яндекс Маркет

К ним относится процессор MediaTek Helio P22, 3/32 ГБ памяти, аккумулятор на 3500 мАч, основная 13-мегапиксельная и фронтальная 8-мегапиксельная камеры. Операционная система — Android 8.1 Oreo.

Кроме того, смартфон входит в программу Android One от Google. Это значит, что аппарат работает на «голой» версии системы (почти как в смартфонах Google Pixel) и будет быстрее получать обновления прошивки.

 
 
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В подборку попали как флагманские смартфоны, так и более простые модели.
 
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