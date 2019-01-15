Увести миллиардера. Что самый богатый человек в мире нашел в Лорен Санчес

После того, как стала известна основная причина развода главы империи Amazon со своей супругой, СМИ не на шутку заинтересовались новой возлюбленной миллиардера. «Газета.Ru» — о том, чем Лорен Санчес так привлекательна для Джеффа Безоса.

По сведениям издания PEOPLE Лорен Санчес яркая личность, которая любит веселиться и выходить в свет.

«Она очень активная — всегда была такой и всегда будет. Она из тех людей, кто в 49 лет еще может прихватить группу подруг и вертолет в пустыню, чтобы провести выходные на Коачелле».

Пару лет назад Санчес получила свидетельство пилота вертолета и основала Black Ops Aviation — компанию, которая занимается производством фильмов про авиацию и съемкой с воздуха. По словам Лорен, полеты на вертолете для нее — эмоциональная разгрузка, которая дарит ей умиротворение и спокойствие, поэтому она часто берет с собой в полеты своих детей, когда сама садится за штурвал.

Лорен Санчес еще состоит в браке с Патриком Уайтселлом. Уайтселл — агент по поиску талантов и основатель компании William Morris Endeavour Entertainment, с ним Санчес прожила в браке более 13 лет. За это время у них родилось двое детей. Кроме того, у Лорен также есть сын от первого брака с футболистом НФЛ Тони Гонсалесом.

За несколько дней до того, как стало известно о разводе Безоса, миллиардера застали за беседой с Лорен и Патриком на вечеринке Amazon 's Golden Globes после церемонии награждения. По словам свидетелей, Джефф был в отличном настроении и казался всем довольным. Его возлюбленная присутствовала на вечеринке со своим мужем, но они не очень много беседовали друг с другом. Источники утверждают, что сейчас Безос очень переживает из-за развода.

Однако неизвестно, что беспокоит миллиардера больше: то, что он будет скучать по своей бывшей супруге Маккензи или половине своего состояния, которое отойдет к экс-миссис Безос в результате развода.