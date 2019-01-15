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Увести миллиардера. Что самый богатый человек в мире нашел в Лорен Санчес
После того, как стала известна основная причина развода главы империи Amazon со своей супругой, СМИ не на шутку заинтересовались новой возлюбленной миллиардера.
По сведениям издания
«Она очень активная — всегда была такой и всегда будет. Она из тех людей, кто в 49 лет еще может прихватить группу подруг и вертолет в пустыню, чтобы провести выходные на Коачелле».
Пару лет назад Санчес получила свидетельство пилота вертолета и основала Black Ops Aviation — компанию, которая занимается производством фильмов про авиацию и съемкой с воздуха. По словам Лорен, полеты на вертолете для нее — эмоциональная разгрузка, которая дарит ей умиротворение и спокойствие, поэтому она часто берет с собой в полеты своих детей, когда сама садится за штурвал.
Лорен Санчес еще состоит в браке с Патриком Уайтселлом. Уайтселл — агент по поиску талантов и основатель компании William Morris Endeavour Entertainment, с ним Санчес прожила в браке более 13 лет. За это время у них родилось двое детей. Кроме того, у Лорен также есть сын от первого брака с футболистом НФЛ Тони Гонсалесом.
За несколько дней до того, как стало известно о разводе Безоса, миллиардера застали за беседой с Лорен и Патриком на вечеринке
Однако неизвестно, что беспокоит миллиардера больше: то, что он будет скучать по своей бывшей супруге Маккензи или половине своего состояния, которое отойдет к экс-миссис Безос в результате развода.
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Как соблазнить богатейшего человека мира
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