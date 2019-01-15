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Как распознать проблемы с печенью, пока не стало поздно?

16.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Как распознать проблемы с печенью, пока не стало поздно?

Большие новогодние каникулы прошли, оставив нам не только лишний вес, но и опасность возникновения заболеваний печени. Врачи заявляют, что во время праздничных  застолий рацион увеличивается в три раза, а это значит, что нагрузка на органы дается также в три раза больше. И чаще всего под праздничный удар попадает именно печень. Ведь количество алкоголя, которое ей приходится переработать, нагружает этот орган фактически до предела. Так что если вы активно выпивали в последнее время, вам в пору обратиться к гепатологу. Врач назначит исследования и поможет предотвратить возникновение патологий или проблем. 

Почему за печенью нужно особенно следить? 

Наш обычный режим жизни предполагает ежедневную борьбу с токсинами. И борется с ними как раз именно печень. С каждой лишней чашкой кофе, жирным ужином и бутылочкой пива печень слабеет, и к сожалению, дает о себе знать только в последний момент. Когда появляются болевые ощущения, это значит, что печень серьезно больна, и что немедленно стоит обращаться к врачу. Поэтому определить состояние здоровья печени можно лишь у специалиста.

Однако, есть ряд признаков, по которым можно предположить проблемы с печенью: 
- чувство тошноты после еды 
- тянущие боли в правом подреберье
- горечь в полости рта 

Сильные боли, изменение цвета мочи или стула, а также изменение цвета лица - это серьезные признаки, свидетельствующие о запущенном заболевании печени. Поэтому врачи рекомендуют не ждать особенных симптомов. Если вы переедали в последнее время, злоупотребляли алкоголем и позволяли себе “гулять как в последний раз”, то обязательно обратитесь за плановым осмотром к специалисту. Обследуйте печень, ведь это займет мало времени, мало усилий и денег. Зато много спокойствия и защиты от катастрофических последствий заболеваний печени. 

Как проверить печень?

На сегодняшний день существует две процедуры, с помощью которых можно быстро, точно и безболезненно определить, в каком состоянии находится ваша печень — стеатоскрин и эластометрия. Первый метод заключается в исследовании венозной крови по десяти параметрам. Это позволяет выявить начальные стадии развития стеатоза или фиброза печени. Эластометрия - это 10 достоверных замеров, с помощью которых компьютер определяет величину эластичности печеночной ткани, распознает уплотнения и определяет их опасность для здоровья. 

Дополнительные методы для установки точного диагноза:

  1. Биопсия клеток печени
  2. Ультразвуковое исследование 
  3. Компьютерная томография
  4. Магнитно-резонансная томография. 


Если врачи обнаружат у вас проблемы, придется помочь своей печени восстановиться. Это долгий процесс, занимающий минимум три месяца. И это, как правило, не только медикаментозное лечение, но и специальная жесткая диета. 

Но помните: не стоит ставить диагноз самостоятельно, по описанию симптомов в интернете. Если вы чувствуете необходимость в осмотре у врача, то немедленно обращайтесь за консультацией. Предотвратить появление болезней куда легче, чем заниматься их лечением.

 
 
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Большие новогодние каникулы прошли, оставив нам не только лишний вес, но и опасность возникновения заболеваний печени. Врачи...
 
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