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Власти решили не сносить минскую Осмоловку

16.01.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Министерство культуры приняло постановление относительно минского района, известного как Осмоловка, которому еще недавно угрожал снос. Документ опубликован на сайте pravo.by.



Здания в районе улиц Старовиленская — Киселева — Богдановича — Чичерина — Куйбышева — Пашкевич — Коммунистическая — проспект Машерова взяты под охрану государства.

Статус историко-культурной ценности третьей категории получат 11 зданий:

Богдановича, 6 / Пашкевич, 1,
Богдановича, 8,
Богдановича, 10,
Богдановича, 31 / Коммунистическая, 42,
Богдановича, 33,
Коммунистическая, 3 / Куйбышева, 21,
Коммунистическая, 5,
Коммунистическая, 6 / Чичерина, 7,
Куйбышева, 19,
Пашкевич, 9 / Чичерина, 2,
Пашкевич, 11 / Куйбышева, 17.
Кроме того, запрещается изменять высоту, архитектурные решения и декор фасадов зданий, в том числе и типовых двухэтажных зданий. Застройка признана исторически ценной.

Кварталы Осмоловки отнесены к зоне регулирования застройки. Это означает, что там запрещено возведение зданий и сооружений, а также запрещена надстройка существующих зданий выше заданной документом высоты.


 
 
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Министерство культуры приняло постановление относительно минского района, известного как Осмоловка, которому еще недавно угрожал снос. Документ опубликован на...
 
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