Власти решили не сносить минскую Осмоловку









Здания в районе улиц Старовиленская — Киселева — Богдановича — Чичерина — Куйбышева — Пашкевич — Коммунистическая — проспект Машерова взяты под охрану государства.





Статус историко-культурной ценности третьей категории получат 11 зданий:





Богдановича, 6 / Пашкевич, 1,

Богдановича, 8,

Богдановича, 10,

Богдановича, 31 / Коммунистическая, 42,

Богдановича, 33,

Коммунистическая, 3 / Куйбышева, 21,

Коммунистическая, 5,

Коммунистическая, 6 / Чичерина, 7,

Куйбышева, 19,

Пашкевич, 9 / Чичерина, 2,

Пашкевич, 11 / Куйбышева, 17.

Кроме того, запрещается изменять высоту, архитектурные решения и декор фасадов зданий, в том числе и типовых двухэтажных зданий. Застройка признана исторически ценной.





Кварталы Осмоловки отнесены к зоне регулирования застройки. Это означает, что там запрещено возведение зданий и сооружений, а также запрещена надстройка существующих зданий выше заданной документом высоты.



