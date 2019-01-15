Комаровка по средам будет устраивать распродажи





Александра Квиткевич / FINANCE.TUT.BY





Минский Комаровский рынок каждую среду будет устраивать распродажи. В скидочных днях будут участвовать не все продавцы. О тех, кто снизил цену, можно прочитать на стенде у входа в крытый рынок. Также на торговых местах, где есть скидки, стоят соответствующие таблички.





Купить товары со скидкой можно будет уже в эту среду. Продавцы понизят цены на 20% на овощи, фрукты, зелень, кондитерские изделия, колбасу, сало, мясо, птицу, рыбу, специи и другие продукты. Также подешевле можно будет купить соления, мед и сухофрукты.





— Многие продавцы сами являются производителями, поэтому могут сами решать, делать или не делать скидки. Снижать цену они могут, скажем, за счет торговой надбавки, — рассказали на Комаровском рынке.





Распродажные дни Комаровский рынок устраивает уже не первый год. Администрация отмечает, что поначалу продавцы не очень охотно соглашались в них участвовать. Зато теперь принимают участие с удовольствием.





— Каждую неделю мы обходим продавцов и спрашиваем, кто хочет поучаствовать в следующем дне скидок, — пояснили в администрации рынка. — То есть все совершенно добровольно.





Скидочный день решили делать именно в среду потому, что в этот день обычно была самая вялая торговля. После выходных люди закупаются во вторник, а к выходным — в четверг и пятницу. Неплохо идет торговля в выходные. Теперь по средам людей стало приходить больше.



