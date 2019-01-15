Жириновский предложил загнать японцев под российский флаг

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Он напомнил, что Япония была в Тройственном пакте вместе с фашистской Германией, много раз нападала на Россию, «и ни разу нога русского солдата не ступала на японскую землю по своей воле, а они всегда мечтали до Урала захватить русские земли». Жириновский выразил надежду, что «ни одного метра русской территории они никогда не получат». «По крайней мере, мы в ЛДПР против этого», — подчеркнул политик.





«Чего японцы уперлись в Курильские острова? Сахалин, Камчатка, Хабаровск, Магадан, Сибирь — полно неосвоенных территорий, работайте, где хотите, стройте фабрики, выращивайте сельхозпродукцию. Флаг будет русский, а вы работайте спокойно, если вам не хватает своего жизненного пространства. Границы в современном мире не играют былой роли», — считает он.





22 января в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о заключении мирного договора. Япония требует от России передать ей Южные Курильские острова.









Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. Он подчеркнул, что без признания Токио российского суверенитета над Курилами продвижение в переговорах по мирному договору труднодостижимо.



