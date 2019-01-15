Погибшего мэра Гданьска похоронят 19 января

днем национального траура, сообщает Белсат. Согласно постановлению президента Польши Анджея Дуды, день похорон Павла Адамовича станет в странеБелсат.





53-летний Адамович умер в больнице 14 января после полученных 13 января вечером ножевых ранений. Во время концерта благотворительного фонда, когда глава города находился на сцене, на него набросился 27-летний житель Гданьска. Бывший грабитель банков, который отсидел в заключении пять лет, буквально несколько недель как вышел на свободу.





Во многих городах Польши 14 января прошли стихийные акции памяти погибшего главы города. В Гданьске в исторической части города собрались около 16 тысяч человек. В Варшаве прошла манифестация под лозунгом «Стоп ненависть». По всей Польше, а также многих странах мира в память о Павле Адамовиче люди зажигают свечи, в костелах проходят траурные молебны.



