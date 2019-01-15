McDonald’s выпустил свой первый «хэппи мил» без мяса и молочных ингредиентов









пишет vegan.ru Эти два предложения появились как отклик на растущую тенденцию среди покупателей выбирать блюда без мяса. По факту исследования показали, что 33% посетителей McDonald’s в Великобритании отметили, что для них важно ввести больше не мясных блюд в рацион. А так как многие прибегают в том числе и к помощи фаст-фуда в организации своего еженедельного питания, такая новость должна их порадовать,vegan.ru





Чтобы разработать эти новые предложения, McDonald’s тесно сотрудничал с сообществом Britmums и Vegetarian Society, и для выбора окончательного варианта блюд были приглашены дети с их родителями. Дегустаторы выбрали рап с красным песто, который был ранее аккредитован Vegetarian Society. В то время как все ингредиенты веганские, тортилья, в которую заворачивают начинку, обжаривается в тех же тостерах, что и ресторанные булочки, которые содержат молоко, и на основании этого некоторые веганы могут отказываться есть данное блюдо.





Линн Элиот, глава Vegetarian Society, заявляет: «Мы на самом деле гордимся нашим сотрудничеством с McDonald’s в течение 10 лет, и нам отрадно видеть, что веганское меню расширяется, и особенно радует то, что по заявлению представителей McDonald’s, треть покупателей считают, что это важно — есть больше веганской еды. Сейчас наблюдается растущий спрос на веганскую еду повсеместно, и здорово видеть, что McDonald’s идет навстречу интересам своих посетителей. А для юных посетителей веганов тоже важно иметь возможность выбрать что-то перекусить, когда они приходят сюда с друзьями. Выбирая новые веганские предложения в McDonald’s с нашим значком на упаковке, посетители могут быть уверены в том, что еда на сто процентов вегетарианская».









Дункан Круттенден, отвечающий за меню McDonald’s в Великобритании и Ирландии, объясняет: «Наше обязательство — предлагать хорошую еду, хороший выбор и оставлять хорошее впечатление у посетителей, и мы постоянно спрашиваем у них, как мы можем улучшаться и развиваться. И мы были по-настоящему взволнованы, предлагая нашим посетителям новинки в вегетарианском меню и наш первый вегетарианский «хэппи мил».





Решите ли вы п робовать новые вегетарианские позиции в McDonald’s или нет, но их появление определенно доказывает, что веганизм развивается и становится все более широкодоступным.









Источник: https://www.veganlifemag.com/mcdonalds-launch-their-first-ever-meat-and-dairy-free-happy-meal/





Перевод: Евгения Карташева