ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

McDonald’s выпустил свой первый «хэппи мил» без мяса и молочных ингредиентов

16.01.2019 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s наконец выпустила первый веганский «хэппи мил», а также новый веганский рап (сэндвич в тортилье) со специями.



Эти два предложения появились как отклик на растущую тенденцию среди покупателей выбирать блюда без мяса. По факту исследования показали, что 33% посетителей McDonald’s в Великобритании отметили, что для них важно ввести больше не мясных блюд в рацион. А так как многие прибегают в том числе и к помощи фаст-фуда в организации своего еженедельного питания, такая новость должна их порадовать, пишет vegan.ru

Чтобы разработать эти новые предложения, McDonald’s тесно сотрудничал с сообществом Britmums и Vegetarian Society, и для выбора окончательного варианта блюд были приглашены дети с их родителями. Дегустаторы выбрали рап с красным песто, который был ранее аккредитован Vegetarian Society. В то время как все ингредиенты веганские, тортилья, в которую заворачивают начинку, обжаривается в тех же тостерах, что и ресторанные булочки, которые содержат молоко, и на основании этого некоторые веганы могут отказываться есть данное блюдо.

Линн Элиот, глава Vegetarian Society, заявляет: «Мы на самом деле гордимся нашим сотрудничеством с McDonald’s в течение 10 лет, и нам отрадно видеть, что веганское меню расширяется, и особенно радует то, что по заявлению представителей McDonald’s, треть покупателей считают, что это важно — есть больше веганской еды. Сейчас наблюдается растущий спрос на веганскую еду повсеместно, и здорово видеть, что McDonald’s идет навстречу интересам своих посетителей. А для юных посетителей веганов тоже важно иметь возможность выбрать что-то перекусить, когда они приходят сюда с друзьями. Выбирая новые веганские предложения в McDonald’s с нашим значком на упаковке, посетители могут быть уверены в том, что еда на сто процентов вегетарианская».


Дункан Круттенден, отвечающий за меню McDonald’s в Великобритании и Ирландии, объясняет: «Наше обязательство — предлагать хорошую еду, хороший выбор и оставлять хорошее впечатление у посетителей, и мы постоянно спрашиваем у них, как мы можем улучшаться и развиваться. И мы были по-настоящему взволнованы, предлагая нашим посетителям новинки в вегетарианском меню и наш первый вегетарианский «хэппи мил».

Решите ли вы п робовать новые вегетарианские позиции в McDonald’s или нет, но их появление определенно доказывает, что веганизм развивается и становится все более широкодоступным.


Источник: https://www.veganlifemag.com/mcdonalds-launch-their-first-ever-meat-and-dairy-free-happy-meal/

Перевод: Евгения Карташева

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s наконец выпустила первый веганский «хэппи мил», а также новый веганский рап (сэндвич в тортилье) со специями.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лунинецком районе пропала пенсионерка. Нашли мёртвой в поле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика