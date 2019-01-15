В Лунинецком районе пропала пенсионерка. Нашли мёртвой в поле

На следующий день сын обратился в милицию и сообщил, что женщина так и не вернулась домой.





Медиа-Полесью в Лунинецком РОВД, 14 января при проведении поисковых мероприятий женщину нашли. Но уже неживой. Как сообщилив Лунинецком РОВД, 14 января при проведении поисковых мероприятий женщину нашли. Но уже неживой.





Её обнаружили в двух километрах от комплекса «Долгое», прямо в поле.





До этого женщину видели местные жители. Она направлялась в сторону Гричина.





В конце прошлого года ещё одна 80-летняя пенсионерка из Лунинецкого района вышла из дома в неизвестном направлении и пропала. Правда, тот случай завершился благополучно. Как оказалось, женщина из Больших Чучевичей отправилась в лес искать собаку, которую, как ей сказал сын, тот туда вывез. В лесу бабушка наткнулась на волчьи следы, и посчитав, что это следы её собаки, пошла по ним. Незаметно для себя пожилая женщина оказалась в соседнем Ганцевичском районе.





Егерь одного из лесничеств тоже заметил волчьи следы, припорошенные снегом, а за ним – человеческие. Решив, что за животным увязался браконьер, мужчина и пошёл по ним. Выйдя к канаве, егерь увидел, что прямо на льду лежит бабушка. Женщина была жива, хотя её одежда и промокла (под ней образовалась проталина, лёд начал таять). Бабушку доставили в больницу, осмотрели и отпустили, домой её забрал сын.





Как оказалось, тогда женщина прошла более 20 километров и провела ночь в лесу.