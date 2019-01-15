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Горький день для Европы: вице-канцлер Германии прокомментировал провал голосования по Brexit

16.01.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил, что провал голосования по сделке о выходе Великобритании из ЕС стал горьким днем для Европы.

Об этом он написал в Twitter.

"Это горький день для Европы", - отметил он.

По его словам, неупорядоченный Brexit является худшим из всех вариантов для ЕС, но особенно - для Великобритании.

Во вторник, 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Теперь у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй есть три дня, чтобы представить парламенту план Б. Не исключена ситуация, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, проведет повторный референдум, вернется к переговорам с ЕС или проведет внеочередные всеобщие выборы.

Мэй может попытаться провести свою сделку еще раз спустя несколько дней. За это время, она возможно получит ряд уступок от ЕС. Парламентариев может склонить в пользу сделки резкая реакция финансовых рынков на неудачное голосование.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit еще 11 декабря 2018 года, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.


Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.


 
 
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Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил, что провал голосования по сделке о выходе Великобритании из ЕС стал горьким днем для Европы.
 
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