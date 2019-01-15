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Белорусы могут онлайн рассчитать платежи по жировке по новым тарифам

16.01.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Теперь рассчитать платежи за ЖКУ по новым тарифам, которые начали действовать с 1 января этого года. Сделать это можно на портале коммунальной грамотности на специальном калькуляторе коммунальных услуг, сообщает FINANCE.TUT.BY.

Белорусы могут онлайн рассчитать платежи по жировке по новым тарифам
Для начала нужно выбрать регион, в котором проживаете, затем — период расчета. Надо также указать площадь жилья, количество зарегистрированных, число льготников, если таковы имеются. Также нужно отметить, есть ли в доме лифт (указать этаж), а в квартире — счетчик воды. Потребуется также указать расход воды. Онлайн-калькулятор подсчитывает стоимость техобслуживания, капремонта, техобслуживания лифта, водоснабжения и канализации, санитарного содержания вспомогательных помещений, электроэнергии, используемой на работу лифта и освещение вспомогательных помещений.

К примеру, житель Гродно, который один живет на втором этаже в однокомнатной квартире в 40 квадратных метров, в которой установлен счетчик воды, а в доме есть лифт, заплатит 21,41 рубля. При условии, что он использовал по 3 кубометра холодной и горячей воды (то есть превысил лимиты). При этом онлайн-калькулятор не подсчитывает расходы на отопление.

Житель Бреста за эти же услуги заплатит 21,27 рубля, Могилева — 21,3 рубля, а Минска — 20,41 рубля.

Напомним, ранее власти определились с предельно допустимыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны утвердить новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент. К примеру, тарифы на теплоснабжение и капремонт установили на нынешний год в пределах предельно допустимых.


К примеру, тариф на теплоснабжение (отопление и обогрев воды) вырастет с 1 июня до 18,4831 рубля за 1 Гкал. До этого времени предельный тариф будет прежним — 16,9259 рубля за 1 Гкал. Тариф на капремонт жилого дома вырос с 1 января до 0,1001 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения (ранее — 0,0953 рубля).


 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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