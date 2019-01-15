Белорусы могут онлайн рассчитать платежи по жировке по новым тарифам

Для начала нужно выбрать регион, в котором проживаете, затем — период расчета. Надо также указать площадь жилья, количество зарегистрированных, число льготников, если таковы имеются. Также нужно отметить, есть ли в доме лифт (указать этаж), а в квартире — счетчик воды. Потребуется также указать расход воды. Онлайн-калькулятор подсчитывает стоимость техобслуживания, капремонта, техобслуживания лифта, водоснабжения и канализации, санитарного содержания вспомогательных помещений, электроэнергии, используемой на работу лифта и освещение вспомогательных помещений.





К примеру, житель Гродно , который один живет на втором этаже в однокомнатной квартире в 40 квадратных метров, в которой установлен счетчик воды, а в доме есть лифт, заплатит 21,41 рубля. При условии, что он использовал по 3 кубометра холодной и горячей воды (то есть превысил лимиты). При этом онлайн-калькулятор не подсчитывает расходы на отопление.





Житель Бреста за эти же услуги заплатит 21,27 рубля, Могилева — 21,3 рубля, а Минска — 20,41 рубля.





Напомним, ранее власти определились с предельно допустимыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны утвердить новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент. К примеру, тарифы на теплоснабжение и капремонт установили на нынешний год в пределах предельно допустимых.









К примеру, тариф на теплоснабжение (отопление и обогрев воды) вырастет с 1 июня до 18,4831 рубля за 1 Гкал. До этого времени предельный тариф будет прежним — 16,9259 рубля за 1 Гкал. Тариф на капремонт жилого дома вырос с 1 января до 0,1001 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения (ранее — 0,0953 рубля).



