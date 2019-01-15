Уле Эйнар Бьорндален: «Последний раз пил алкоголь, когда мне было 12 лет»

– Какое прозвище было у вас в детстве?





– Толстяк. Я был достаточно большим, но живота не было. Просто имел довольно большое лицо.





– Вы когда-нибудь курили?





– Конечно. Когда я был ребенком, - возможно, в 10 лет, - мой отец курил, и я попробовал. Я также пробовал нюхательный табак.





– Употребляете алкоголь?





– Нет. В последний раз, когда я пил алкоголь, мне было 12 лет.





– Лучшая вещь, которую вы увидели или попробовали в России?









– Баня. Она очень хороша.





– Когда вы в последний раз плакали?





– Точно какой-то момент, связанный с дочерью. Не могу вспомнить точнее. Я плакал, когда она родилась, но и после этого плакал. Это были какие-то приятные моменты, связанные с Ксенией.





– А когда дрались?





– Очень-очень-очень давно. Наверное, когда я еще учился в школе. Сейчас не вспомню.





– Самый сумасшедший поступок, который вы совершали?





– Может, назову не сумасшедший поступок, а глупый: проехал на скорости 330 километров в час на мотоцикле. Это было где-то в Европе. Не скажу точное место. Там, где не разрешено ездить так быстро.









Фото "Российская газета"





– Почему вы выбрали Дарью?





– Во-первых, она красивая девушка. Дарья очень умная, с хорошим характером. Много причин.





– Каким вы видите себя через 10 лет?





– Я надеюсь, что буду счастливым человеком с дружной семьей. Возможно, будет больше детей. Буду намного больше времени проводить с моей женой и детьми. И надеюсь, что мне удастся найти хороший новый вызов для своей жизни. Мне это необходимо. Мне нужно к чему-то стремиться, – сказал Бьорндален.











