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Уле Эйнар Бьорндален: «Последний раз пил алкоголь, когда мне было 12 лет»
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о своем отношении к вредным привычкам, о лучшей вещи, которую пробовал в России, а также о том, каким видит себя через 10 лет.
– Какое прозвище было у вас в детстве?
– Толстяк. Я был достаточно большим, но живота не было. Просто имел довольно большое лицо.
– Вы когда-нибудь курили?
– Конечно. Когда я был ребенком, - возможно, в 10 лет, - мой отец курил, и я попробовал. Я также пробовал нюхательный табак.
– Употребляете алкоголь?
– Нет. В последний раз, когда я пил алкоголь, мне было 12 лет.
– Лучшая вещь, которую вы увидели или попробовали в России?
– Баня. Она очень хороша.
– Когда вы в последний раз плакали?
– Точно какой-то момент, связанный с дочерью. Не могу вспомнить точнее. Я плакал, когда она родилась, но и после этого плакал. Это были какие-то приятные моменты, связанные с Ксенией.
– А когда дрались?
– Очень-очень-очень давно. Наверное, когда я еще учился в школе. Сейчас не вспомню.
– Самый сумасшедший поступок, который вы совершали?
– Может, назову не сумасшедший поступок, а глупый: проехал на скорости 330 километров в час на мотоцикле. Это было где-то в Европе. Не скажу точное место. Там, где не разрешено ездить так быстро.
Фото "Российская газета"
– Почему вы выбрали Дарью?
– Во-первых, она красивая девушка. Дарья очень умная, с хорошим характером. Много причин.
– Каким вы видите себя через 10 лет?
– Я надеюсь, что буду счастливым человеком с дружной семьей. Возможно, будет больше детей. Буду намного больше времени проводить с моей женой и детьми. И надеюсь, что мне удастся найти хороший новый вызов для своей жизни. Мне это необходимо. Мне нужно к чему-то стремиться, – сказал Бьорндален.
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о своем отношении к вредным привычкам, о лучшей вещи, которую пробовал в России, а также о том,...
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