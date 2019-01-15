Под санкции Россельхознадзора попали 12 белорусских предприятий

Специалисты Россельхознадзора нашли в поступившей из Беларуси продукции листерии, кишечную палочку в молоке и лососе, антибиотики в говядине, незаявленные ДНК в мясных продуктах.

В итоге двум белорусским предприятиям запретили с 15 января поставлять свою продукцию в Россию. Под запрет попали Глубокский и Ошмянский мясокомбинаты, в говядине которых обнаружили следы антибиотиков.

12 предприятий поставили на усиленный лабораторный контроль:

1. Агрокомбинат «Колос» (кокцидиостатики в мясе птицы);

2. «Беловежские деликатесы» (кокцидиостатики в готовой продукции из мяса птицы);

3. Жлобинский мясокомбинат (превышение КМАФАнМ в говядине);

4. «Молоко» (бактерии кишечной палочки в питьевом молоке);

5. Мясокомбинат Ляховичи» (незаявленная ДНК свиньи в блоках мясных говяжьих);

6. «Старфуд» - (кокцидиостатики в продукции из мяса птицы);

7. Фермерское хозяйство «Островецкое» (незаявленная ДНК курицы в продукции из мяса индейки);

8. Столбцовский мясоконсервный комбинат (листерии в говядине);

9. Солигорская птицефабрика (кокцидиостатики в курином яйце);

10. «15 Авеню» (бактерий кишечной палочки в продукции из лосося).



