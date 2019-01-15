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Под санкции Россельхознадзора попали 12 белорусских предприятий

16.01.2019 07:55 — Разное | Партизан  
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Россельхознадзор выявил очередные нарушения ветеринарно-санитарных требований в продукции 12 белорусских предприятий и ввел соответствующие санкции, сообщает Телеграф со ссылкой на сайте российского надзорного ведомства.

Специалисты Россельхознадзора нашли в поступившей из Беларуси продукции листерии, кишечную палочку в молоке и лососе, антибиотики в говядине, незаявленные ДНК в мясных продуктах.
 
В итоге двум белорусским предприятиям запретили с 15 января поставлять свою продукцию в Россию. Под запрет попали Глубокский и Ошмянский мясокомбинаты, в говядине которых обнаружили следы антибиотиков. 
 
12 предприятий поставили  на усиленный лабораторный контроль:
 
1. Агрокомбинат «Колос» (кокцидиостатики в мясе птицы);
2. «Беловежские деликатесы» (кокцидиостатики в готовой продукции из мяса птицы);
3. Жлобинский мясокомбинат (превышение КМАФАнМ в говядине);
4. «Молоко» (бактерии кишечной палочки в питьевом молоке);
5. Мясокомбинат Ляховичи» (незаявленная ДНК свиньи в блоках мясных говяжьих);
6. «Старфуд» - (кокцидиостатики в продукции из мяса птицы);
7. Фермерское хозяйство «Островецкое» (незаявленная ДНК курицы в продукции из мяса индейки);
8. Столбцовский мясоконсервный комбинат (листерии в говядине);
9. Солигорская птицефабрика (кокцидиостатики в курином яйце);
10. «15 Авеню» (бактерий кишечной палочки  в продукции из лосося).


 
 
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Россельхознадзор выявил очередные нарушения ветеринарно-санитарных требований в продукции 12 белорусских предприятий и ввел соответствующие санкции, сообщает...
 
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