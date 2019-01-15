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Вооруженное нападение на пятизвездочный отель в Найроби: по меньшей мере 15 погибших

16.01.2019 07:55 — Разное | Партизан  
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В результате атаки террористов в столице Кении Найроби погибли по меньшей мере 15 человек.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного сотрудника морга.

По данным источника, среди убитых один гражданин Британии и один американец.

По данным ВВС, министр внутренних дел Кении Фред Матианг заявил, что захваченный террористами гостиничный комплекс DusitD2 в Найроби полностью взят под контроль полицией, все гражданские освобождены.

Отметим, что официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним, что взрыв на территории гостинично-офисного комплекса DusitD2 прогремел 15 января. После произошла перестрелка. Ранее очевидцы сообщали о пятерых погибших.

В здании DusitD2 расположены отель на 101 номер, ресторан и офисы местных и международных компаний.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб, связанная с Аль-Каидой.

Террористы Аль-Шабаб в 2013 году устроили бойню в торговом центре Найроби, убив по меньшей мере 67 человек. Нападение и последовавшая за ним осада длились около четырех дней.

 
 
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В результате атаки террористов в столице Кении Найроби погибли по меньшей мере 15 человек.
 
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