Вооруженное нападение на пятизвездочный отель в Найроби: по меньшей мере 15 погибших









Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного сотрудника морга.





По данным источника, среди убитых один гражданин Британии и один американец.





По данным ВВС, министр внутренних дел Кении Фред Матианг заявил, что захваченный террористами гостиничный комплекс DusitD2 в Найроби полностью взят под контроль полицией, все гражданские освобождены.





Отметим, что официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.





Напомним, что взрыв на территории гостинично-офисного комплекса DusitD2 прогремел 15 января. После произошла перестрелка. Ранее очевидцы сообщали о пятерых погибших.





В здании DusitD2 расположены отель на 101 номер, ресторан и офисы местных и международных компаний.





Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб, связанная с Аль-Каидой.





Террористы Аль-Шабаб в 2013 году устроили бойню в торговом центре Найроби, убив по меньшей мере 67 человек. Нападение и последовавшая за ним осада длились около четырех дней.