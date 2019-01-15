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Лидер британской оппозиции инициировал голосование за вотум недоверия Терезе Мэй

16.01.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что уже внес на рассмотрение парламента Великобритании предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй.

Как передает BBC, он это сделал сразу после провала голосования парламента по соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

По словам Корбина, сегодняшнее голосование парламента является крупнейшим поражением для правительства с 1920-х годов.

Лидер палаты общин, член Консервативной партии Андреа Лидсом заявила, что палата рассмотрит предложение о вотуме недоверии правительству в среду, 16 января.

Глава Шотландской национальной партии (SNP) Ян Блэкфорд отметил, что его партия поддержит вотум недоверия.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение о выходе из ЕС.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что после сегодняшнего решения возрос риск беспорядочного выхода Соединенного Королевства из ЕС.

 
 
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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что уже внес на рассмотрение парламента Великобритании предложение о вотуме недоверия...
 
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