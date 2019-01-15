Даля Грибаускайте встретилась с белорусскими школьниками









Такой праздничный подарок преподнесли детям сотрудники посольства Литовской Республики в Минске





«Лідскай газеты» председатель Лидского районного общественного объединения «Рута» Марина Митюкевич. – Для присутствующих была подготовлена интересная программа, в которой они также принимали участие, декламируя стихи на литовском языке. – Даля Грибаускайте встречала гостей в здании президентуры республики, тепло общалась с ними, – рассказала журналиступредседатель Лидского районного общественного объединения «Рута» Марина Митюкевич. – Для присутствующих была подготовлена интересная программа, в которой они также принимали участие, декламируя стихи на литовском языке.





В продолжение встречи ребята совершили обзорную экскурсию по городу с посещением Кафедральной площади, где установлена главная елка Вильнюса.





– Безусловно, поездка оставила много впечатлений. Такие встречи, как в президентуре Литвы, не забываются, – отметила Марина Митюкевич.



