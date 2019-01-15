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Даля Грибаускайте встретилась с белорусскими школьниками
Накануне нового года юные белорусы, которые обучаются в литовских школах выходного дня побывали в гостях у президента Литвы Дали Грибаускайте.
Такой праздничный подарок преподнесли детям сотрудники посольства Литовской Республики в Минске.
– Даля Грибаускайте встречала гостей в здании президентуры республики, тепло общалась с ними, – рассказала журналисту
В продолжение встречи ребята совершили обзорную экскурсию по городу с посещением Кафедральной площади, где установлена главная елка Вильнюса.
– Безусловно, поездка оставила много впечатлений. Такие встречи, как в президентуре Литвы, не забываются, – отметила Марина Митюкевич.
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Накануне нового года юные белорусы, которые обучаются в литовских школах выходного дня побывали в гостях у президента Литвы Дали Грибаускайте.
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