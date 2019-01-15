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Даля Грибаускайте встретилась с белорусскими школьниками

16.01.2019 07:47 — Разное | Партизан  
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Накануне нового года юные белорусы, которые обучаются в литовских школах выходного дня побывали в гостях у президента Литвы Дали Грибаускайте.



Такой праздничный подарок преподнесли детям сотрудники посольства Литовской Республики в Минске.

– Даля Грибаускайте встречала гостей в здании президентуры республики, тепло общалась с ними, – рассказала журналисту «Лідскай газеты» председатель Лидского районного общественного объединения «Рута» Марина Митюкевич. – Для присутствующих была подготовлена интересная программа, в которой они также принимали участие, декламируя стихи на литовском языке. 

В продолжение встречи  ребята совершили обзорную экскурсию по городу с посещением Кафедральной площади, где установлена главная елка Вильнюса. 

– Безусловно, поездка оставила много впечатлений. Такие встречи, как в президентуре Литвы, не забываются, – отметила Марина Митюкевич.


 
Теги: Минск
 
 
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Накануне нового года юные белорусы, которые обучаются в литовских школах выходного дня побывали в гостях у президента Литвы Дали Грибаускайте.
 
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