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«Заправился» до 2,8 промилле. Водитель автобуса Лида-Слоним вез 30 пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии

16.01.2019 07:39 — Разное | Партизан  
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24 декабря 2018 года в 11.20 от Лидского автовокзала отправился автобус Лида — Слоним. В салоне было 30 пассажиров, в том числе маленькие дети. Самые бдительные пассажиры обратили внимание на физическое состояние водителя и позвонили в дежурную часть, рассказывает подробности инцидента «Лидская газета».

Сотрудники ГАИ остановили автобус МАЗ в районе агрогородка Едки. По словам автоинспекторов, водителя пришлось буквально вытаскивать из-за руля, невооруженным глазом было видно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Как показали результаты медосвидетельствования, количество этилового спирта в его организме составило почти 2,8 промилле.

Задержанным оказался водитель автопарка №3 г. Слонима 1965 года рождения. Как выяснилось потом, автобус МАЗ, которым он управлял в тот день, прибыл по маршруту Слоним — Лида в 10.40 утра, причем в пути он задержался на 30 минут. Почему так могло произойти, что никто не заметил состояние водителя, «Лидской газете» прокомментировал начальник Лидского автовокзала Максим Лепешин.

– По прибытии водитель, как обычно, принес в диспетчерскую документы. Их приняли, проверили, в том числе и путевой лист с отметкой о проверке состояния здоровья, которую перед отправкой в рейс проводили слонимские медики. Все было как обычно. Автобус в обратном направлении, из Лиды в Слоним, должен был отправиться от автовокзала в 11.20. У водителя было меньше часа, где он находился эти сорок минут, нам неизвестно. Мы просмотрели потом камеры видеонаблюдения, установленные на вокзале, на входе в кафе. Слонимский водитель никуда не ходил. Его автобус стоял чуть в стороне и в поле зрения видеокамер, к сожалению, не попал. Перед отправкой в Слоним он вновь зашел в диспетчерскую, забрал документы и уехал. Ничего такого в нем никто не заметил, в том числе не ощутил запаха алкоголя. А потом в 102 стали звонить пассажиры. После задержания водителя мы отправили за людьми автобус и вернули их на вокзал. Они уехали в Слоним другими рейсами.


В разговоре с корреспондентом «Лидской газеты» начальник отдела перевозок автобусного парка №3 г. Слонима Константин Рылко отметил, что водитель отстранен от работы до вынесения постановления ГАИ. В отношении него проводится служебная проверка.

На своем предприятии задержанный водитель числился на хорошем счету, нареканий на его работу со стороны руководства и пассажиров не было. И проверку, в том числе состояния здоровья, в то утро он прошел, как и положено. Все было в норме. И об этом имеется запись в журнале у медиков.

Дело водителя автобуса Лида — Слоним направлено в межрайонный отдел ГАИ по обслуживанию Слонимского, Зельвенского и Дятловского районов. Постановление о наказании еще не вынесено.

 
 
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24 декабря 2018 года в 11.20 от Лидского автовокзала отправился автобус Лида — Слоним. В салоне было 30 пассажиров, в том числе маленькие дети. Самые бдительные пассажиры...
 
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