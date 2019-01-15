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Рассмотрение вотума недоверия правительству состоится в британском парламенте сегодня, 16 января. Накануне план выхода Великобритании из ЕС, предложенный правительством Мэй, был отвергнут Палатой общин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Провалившей голосование по Brexit Терезе Мэй грозит отставка Рассмотрение вотума недоверия правительству состоится в британском парламенте сегодня, 16 января. Накануне план выхода Великобритании из ЕС, предложенный...

Результаты голосования оказались самыми провальными с 1920-х годов. Разница голосов составила 230. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия правительству, заявив о потере им доверия, пишет. Если депутаты палаты общин вынесут правительству вотум недоверия, оно уйдет в отставку.Лидеры Евросоюза после голосования в британском парламенте выступили с совместным заявлением, в котором указали, что готовятся к любому исходу, в том числе и к выходу Великобритании из ЕС без соглашения. «Все 27 членов ЕС сохраняют единство и ответственность, которые мы демонстрировали на протяжении всего процесса, и будут стремиться минимизировать ущерб от Brexit», — говорится в документе.