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В Гродно подросток пошел в школу и пропал

16.01.2019 09:37 — Разное | БелТА  
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В Гродно подросток пошел в школу и пропал
Фото из социальных сетей

16 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают пропавшего парня 2001 года рождения, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Утром 15 января Александр Чак вышел из дома. В 8.45 его маме на мобильный телефон поступило сообщение, что парень прошел турникет и вошел в школу. Через полчаса раздался звонок от классного руководителя: юноша на занятиях отсутствует. Вечером мама пропавшего обратилась в правоохранительные органы.

"Установлено, что молодой человек забрал у мамы 100 евро. Во время мониторинга социальных сетей была обнаружена информация о намерении уехать на территорию Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе УВД.

Сейчас устанавливается местонахождение молодого человека. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам 8-015-279-78-05; 8-029-589-09-01.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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16 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают пропавшего парня 2001 года рождения, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. Утром 15...
 
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