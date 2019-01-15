В Гродно подросток пошел в школу и пропал

Фото из социальных сетей

16 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают пропавшего парня 2001 года рождения, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Утром 15 января Александр Чак вышел из дома. В 8.45 его маме на мобильный телефон поступило сообщение, что парень прошел турникет и вошел в школу. Через полчаса раздался звонок от классного руководителя: юноша на занятиях отсутствует. Вечером мама пропавшего обратилась в правоохранительные органы.

"Установлено, что молодой человек забрал у мамы 100 евро. Во время мониторинга социальных сетей была обнаружена информация о намерении уехать на территорию Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе УВД.

Сейчас устанавливается местонахождение молодого человека. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам 8-015-279-78-05; 8-029-589-09-01.-0-